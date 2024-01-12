Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси». Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 69 очками в 42 играх
Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (4:3 ОТ).
В активе россиянина стало 69 (28+41) очков в 42 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, оторвавшись от Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (67 очков в 42 играх, 22+45) на 2 балла.
Сегодня Кучеров (21:56, 5:47 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 перехват.
Куч могуч!
Тампа уже не первый матч упускает преимущество в 2 и более шайбы
Сколько таких матчей уже в сезоне