Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси». Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 69 очками в 42 играх

Теги Нью-Джерси Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (4:3 ОТ). 

В активе россиянина стало 69 (28+41) очков в 42 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, оторвавшись от Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (67 очков в 42 играх, 22+45) на 2 балла. 

Сегодня Кучеров (21:56, 5:47 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 перехват. 

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ marchellinos
Молодец. Ещё вратари наши сделали ассисты
Василевский стал лучшим бомбардиром среди российских вратарей набрав 19 очко за карьеру
+26
-1
+25
Кучеров с 494 ассистами обогнал Линдроса(493).
+21
-3
+18
Кучерову осталось 2 очка до юбилея. Будет 10 российским игроком за всю историю с 800 очками!
+16
-3
+13
Кучеров голова тампы
+10
-2
+8
Молодец. Ещё вратари наши сделали ассисты
+4
-2
+2
Кучеров продолжает удерживать лидерство среди бомбардиров.
Куч могуч!
+4
-2
+2
https://images4.imagebam.com/5e/ae/b4/MERBY6K_o.jpg
+1
-1
0
Очень сильно продолжай!)
+1
-1
0
Куч молодец
Тампа уже не первый матч упускает преимущество в 2 и более шайбы
Сколько таких матчей уже в сезоне
+1
-1
0
Ответ Альберт Кот
Кучеров с 494 ассистами обогнал Линдроса(493).
А, линдорс то этот, молодец Чича
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий