Касаткина о том, что Медведева показали «злодеем» в эпизоде про Зверева из сериала Break Point: «Даня лучший. А Netflix, кстати, отстой»

Теги ATP WTA Александр Зверев Дарья Касаткина Даниил Медведев Break Point Теннис

Дарья Касаткина отреагировала на новый сезон документального сериала Break Point.

В описании четвертой серии говорится: «После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022, Александр Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Даниила Медведева». Медведев показан в эпизоде как антагонист. Напомним, после поражения от россиянина в Монте-Карло Зверев назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».

В сериале есть сцена, где Зверев смотрит, как Медведев проигрывает на старте «Ролан Гаррос»-2023: немец аплодирует и говорит о карме.

Отметим, что обвинения в домашнем насилии, выдвинутые бывшими девушками Зверева, в серии никак не упоминаются.

«Мне бы хотелось, чтобы в этой истории дети воспринимали «злодея» как пример. Даня лучший 🐻. А Netflix, кстати, отстой», – твитнула Касаткина.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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13 комментариев
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Показали бы лучше как Саша на чистейшем русском без малейшего акцента орёт отборнейшим матом на собственного отца при полных трибунах‼️
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Правильный твит, молодец Дашутка)))
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Надо признать, что Сашок нашел в конце концов отличное пиар агентство - и новую девушку на контракте получил, и в Совет АТП вошел, и личным эпизодом в сериале Нетфликса обзавелся, с нарративом, заставляющим неподготовленного зрителя симпатизировать ему. Нарезка с плохим Даней на фоне хорошего Саши просто смешна)
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Оба самые приятные парни в туре, даже и не выбрать:) одному только нужнее сейчас белое пальто от Нетфликса, оно немалых нулей стоит, видимо)
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Ответ dedpihto59
С переводом😀‼️
Так это не переводится, будет факинг-фак-факинг-факер-фак
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самое залайканное мнение на реддите, кстати: влоги Касаткиной и Забияки на порядок круче продуктов нетфликса
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Netflix очень ультра левый стал, в « Половом воспитании» квир-тусовка говорила, что быть гетеросексуалом это «too basic ».
И вот ладно, я - взрослый человек, могу поржать, а подростки, которые это смотрят?
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не, ну, тут, чисто Кисочкин
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Ответ dedpihto59
Показали бы лучше как Саша на чистейшем русском без малейшего акцента орёт отборнейшим матом на собственного отца при полных трибунах‼️
Зачем это иностранным зрителям?
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Ответ SaltyRose
Зачем это иностранным зрителям?
С переводом😀‼️
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Ответ dedpihto59
Показали бы лучше как Саша на чистейшем русском без малейшего акцента орёт отборнейшим матом на собственного отца при полных трибунах‼️
типичный русский ))
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