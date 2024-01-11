Касаткина о том, что Медведева показали «злодеем» в эпизоде про Зверева из сериала Break Point: «Даня лучший. А Netflix, кстати, отстой»

Дарья Касаткина отреагировала на новый сезон документального сериала Break Point.

В описании четвертой серии говорится: «После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022, Александр Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Даниила Медведева». Медведев показан в эпизоде как антагонист. Напомним, после поражения от россиянина в Монте-Карло Зверев назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».

В сериале есть сцена, где Зверев смотрит, как Медведев проигрывает на старте «Ролан Гаррос»-2023: немец аплодирует и говорит о карме.

Отметим, что обвинения в домашнем насилии, выдвинутые бывшими девушками Зверева, в серии никак не упоминаются.

«Мне бы хотелось, чтобы в этой истории дети воспринимали «злодея» как пример. Даня лучший 🐻. А Netflix, кстати, отстой», – твитнула Касаткина.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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