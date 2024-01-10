Ахметов в «Зените», Вернер в «Тоттенхэме», канадец из СКА получил паспорт РФ, «Челси» проиграл клубу из Чемпионшипа, скандал с фото Губановой, Гашек обратился к российским хоккеистам и другие новости

1. «Зенит» подписал Ильзата Ахметова, соглашение – до лета 2026-го с опцией продления на год. Хавбек перед этим расторг контракт с «Краснодаром». Тимо Вернер вернулся в АПЛ и доиграет сезон в «Тоттенхэме». «МЮ» и «Боруссия» практически согласовали аренду Санчо, часть зарплаты хавбека останется на балансе «Юнайтед». Кассьерру хочет подписать клуб из Саудовской Аравии. «Реал» убеждает Дэвиса не продлеваться «Баварией». Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ» и хочет сообщить об этом Аль-Хелайфи, хотя президент «ПСЖ» по-прежнему верит, что Килиан останется.

2. Владимир Путин дал гражданство РФ канадскому форварду СКА Брендану Лайпсику. Хоккеист поблагодарил Романа Ротенберга, а тренер допустил, что нападающий сыграет за сборную России. Есть мнение, что решение Лайпсика связано с желанием быть ближе к «традиционным ценностям», а то «у них в Америке одна порнография».

3. «Челси» уступил «Мидлсбро» в первом полуфинале Кубка лиги (0:1) – этому сопернику лондонцы не проигрывали с 2006 года.

4. ISU опубликовал фото Хендрикс вместо Губановой в подборке с действующими чемпионами Европы, но затем изменил пост. Возмущенная Татьяна Тарасова назвала это «неуважением к русскому народу».

5. Доминик Гашек обратился к российским хоккеистам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против». Моментально отреагировал Вячеслав Фетисов, призвавший чеха вернуть деньги, заработанные в России, а Борис Михайлов просто назвал бывшего голкипера идиотом.

6. НХЛ. «Тампа» одолела «Лос-Анджелес» при 0+0 от Кучерова – всего 2-я такая победа в 9 играх в сезоне. «Айлендерс» проиграли «Ванкуверу» (2:5), Сорокин в 15-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы, Кузьменко вновь не набрал очков. «Нэшвилл» уступил «Анахайму» (3:5), Гурьянов забросил 1-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

7. Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Нику Эгадзе на чемпионате Европы.

8. НБА. «Сакраменто» с 37+10+13 от Сабониса обыграл «Детройт» и другие результаты.

9. В КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» и набрал очки в шестом матче подряд. «Куньлунь» победил «Салават Юлаев», прервав серию поражений из 8 матчей. «Спартак» проиграл минскому «Динамо» – это 4-е поражение в 5 матчах с Ковальчуком. «Торпедо» крупно проиграло ЦСКА – 2:7. Остальные результаты – здесь.

10. Ринат Дасаев занял второе место в рейтинге лучших вратарей 1980-х от FourFourTwo.

11. World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Климента Колесникова на 50 м на спине.

12. Восстановление защитника «Ливерпуля» Трента займет около трех недель.

Цитаты дня

Ковальчук об отстранении России: «Подачек нам не надо, нужно быть самостоятельными. За что наказывать молодых? Это ниже плинтуса. Руководителям ИИХФ и МОК это еще аукнется»

Сантуш о Роналду в запасе на ЧМ-2022: «Тактическое решение, ничего личного. Если бы Португалия не вылетела, это бы не обсуждали, возможно»

Владислав Третьяк: «Путин – капитан самой большой хоккейной семьи. Он оказывает огромную поддержку развитию хоккея, а его забота бесценна»

Президент «ПСЖ» о Месси: «Дурно отзываться о клубе после ухода неправильно и неуважительно. Лео – неплохой парень, но мне такое не нравится»