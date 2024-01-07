Хави о Гюндогане: «Илкай упал к нам с небес, он определяет характер команды. Он очень полезен для «Барсы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Хави считает Илкая Гюндогана важным игроком «Барселоны».

«Илкай очень полезен для нас. Недавно он переломил ситуацию в трудный момент. Он определяет характер команды, это всегда хорошо.

Он упал к нам с небес. Здесь оценивается все, но у него очень хорошая статистика», – сказал главный тренер «Барселоны».

Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже выпали из четверки

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14 комментариев
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«Илкай упал к нам с небес»

Таких комплиментов Мансити Гвардиолы ещё не делали...
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Нури Шахин, вот ты куда повернул не туда? Таланта не меньше же было
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Хави: "Ромеу нам подбросили"
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Упал с небес? Может Хави хотел сказать из космоса? Барселона же сама на небесах. Очевидно, что барса самый честный, добрый, семейный клуб, в котором нет места злу и грязи. Это на Реал с небес падает то, что кидает вниз Барселона. Всякие объедки по типу кубков Испании, Лиг Чемпионов вниз к Реалу летят.
Стой белочка! 🚑🚑🚑
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Гвардиола засмущался
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Выиграл все и поехал доигрывать а в итоге лучший игрок клуба
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Ответ rigobersong
Как куда, погнался за грязными мадридскими деньгами как Азар загубил карьеру:))
Спасибо, как новичку лестно получить легенды лошар😁
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