«Барселона» согласовала с Роберто продление контракта на год

Серджи Роберто продолжит выступать за «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, стороны согласовали продление контракта. Договор будет рассчитан до лета 2025 года, при этом опции продления по достижении определенного числа матчей не предусмотрено.

Отмечается, что защитнику предложена примерно такая же зарплата, как сейчас.

Соглашение, скорее всего, не будет оформлено до окончания сезона.

В текущем чемпионате Испании Роберто провел 12 матчей и забил 3 гола. Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.