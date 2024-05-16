«Барселона» согласовала с Роберто продление контракта на год

Теги Барселона Ла Лига Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто продолжит выступать за «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, стороны согласовали продление контракта. Договор будет рассчитан до лета 2025 года, при этом опции продления по достижении определенного числа матчей не предусмотрено.

Отмечается, что защитнику предложена примерно такая же зарплата, как сейчас.

Соглашение, скорее всего, не будет оформлено до окончания сезона.

В текущем чемпионате Испании Роберто провел 12 матчей и забил 3 гола. Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Может у него мама в отделе кадров Барселоны? Никогда он не был уровнем этой команды.
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Провалил с треском нынешний сезон.
Огромная зарплата.
Зачем продлили??? Я бы на месте Хави с Роберто бы первым распрощался.
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такие матчи, как второй с Жироной, совершенно портят о нем впечатление
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Полный трындец. Впрочем, команде под руководством Хави и так ничего не светит. Так что есть Роберто, нет его - разница небольшая. Групп уже в ЛЧ не будет, вылететь с позором стало сложнее.
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15 сезон будет в барсе уже, удачи ветерану
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сезон 25/26 второй или третий место гарантирует)))
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Он и ТШ два пердозавра, которые видели победу в ЛЧ. Есть еще ко?
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Ответ bel01
Провалил с треском нынешний сезон. Огромная зарплата. Зачем продлили??? Я бы на месте Хави с Роберто бы первым распрощался.
Провалил с треском? Серхи игрок запаса, но когда он выходил (важно отметить, что не на фланге защиты, он не защитник), он показывал довольно приличный уровень и очень помогал команде (вспомнить хотя бы гол Левандовского Наполи или дубль в ворота Альмерии)
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