Жуков о Станковиче в «Спартаке»: «Жаль, что не поставили бывшего спартаковца. Я бы выбрал россиянина»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Жуков Футбол

Александр Жуков отреагировал на назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

«Честно сказать, я хотел, чтобы «Спартак» тренировал спартаковский тренер... Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал. Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты.

Я его помню как игрока, он был хорошим футболистом. Но как о тренере ничего сказать не могу.

Посмотрим на него, не знаю, что ожидать от Станковича. Надо посмотреть на него, как он будет работать с командой», – сказал первый вице-спикер Государственной Думы РФ и болельщик «Спартака».

На протяжении тренерской карьеры серб успел выиграть четыре чемпионских титула – три с «Црвеной звездой» и один с «Ференцварошем», а также два Кубка Сербии.

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12 комментариев
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Жуков: - "Я бы выбрал бывшего спартаковца"
Слава богу не ты выбирал
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Потому что некого, максимум Валеру бы приняли, но ему и в Ростове хорошо. А Шалимов, Черчесов, Юран, Аленичев не нужны на почту ГТ
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Хватит постить этого дармоеда!
Я думал, тут другой Жуков! Толстый такой, как звать, не помню, песни пел какие-то про девчонку и Алёшку, кажется. Зашёл посмотреть, какое ему дело до тренера КБ, тем более, что он, кажется, с Игорем А. тусуется, а тут какой-то чинуша мыслью по древу растекается. Тьфу! Обман, подлог и прочая...
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Ну зато тренировал Црвену Звезду . Тоже красно - белые. Да и со Спартаком дружат. 😊
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Как хорошо, что не выбрали бывшего спартаковца! Уже проходили много раз. Никто ничего не выиграл.
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А че сербы не братский народ? И вообще должен быть частью России
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Ответ Сергей Авсеенко
Жуков: - "Я бы выбрал бывшего спартаковца" Слава богу не ты выбирал
Ну так это же не в Думу !
Переживет как-то
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Ответ Sajres_Smit
Как хорошо, что не выбрали бывшего спартаковца! Уже проходили много раз. Никто ничего не выиграл.
Романцев, Ярцев выигрывали не переставая. После них было четверо местных, Карпин и Черчесов были близки к золоту и пятнадцать легионеров с одним золотом и кубком на всех.
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Ответ Доктор Верховцев
Хватит постить этого дармоеда! Я думал, тут другой Жуков! Толстый такой, как звать, не помню, песни пел какие-то про девчонку и Алёшку, кажется. Зашёл посмотреть, какое ему дело до тренера КБ, тем более, что он, кажется, с Игорем А. тусуется, а тут какой-то чинуша мыслью по древу растекается. Тьфу! Обман, подлог и прочая...
😂👍
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Ответ Доктор Верховцев
Хватит постить этого дармоеда! Я думал, тут другой Жуков! Толстый такой, как звать, не помню, песни пел какие-то про девчонку и Алёшку, кажется. Зашёл посмотреть, какое ему дело до тренера КБ, тем более, что он, кажется, с Игорем А. тусуется, а тут какой-то чинуша мыслью по древу растекается. Тьфу! Обман, подлог и прочая...
Не время расслабляться , Док !
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