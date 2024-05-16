Жуков о Станковиче в «Спартаке»: «Жаль, что не поставили бывшего спартаковца. Я бы выбрал россиянина»
Александр Жуков отреагировал на назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».
«Честно сказать, я хотел, чтобы «Спартак» тренировал спартаковский тренер... Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал. Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты.
Я его помню как игрока, он был хорошим футболистом. Но как о тренере ничего сказать не могу.
Посмотрим на него, не знаю, что ожидать от Станковича. Надо посмотреть на него, как он будет работать с командой», – сказал первый вице-спикер Государственной Думы РФ и болельщик «Спартака».
На протяжении тренерской карьеры серб успел выиграть четыре чемпионских титула – три с «Црвеной звездой» и один с «Ференцварошем», а также два Кубка Сербии.
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Слава богу не ты выбирал
Я думал, тут другой Жуков! Толстый такой, как звать, не помню, песни пел какие-то про девчонку и Алёшку, кажется. Зашёл посмотреть, какое ему дело до тренера КБ, тем более, что он, кажется, с Игорем А. тусуется, а тут какой-то чинуша мыслью по древу растекается. Тьфу! Обман, подлог и прочая...
Переживет как-то