Жуков о Станковиче в «Спартаке»: «Жаль, что не поставили бывшего спартаковца. Я бы выбрал россиянина»

Александр Жуков отреагировал на назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

«Честно сказать, я хотел, чтобы « » тренировал спартаковский тренер... Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал. Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты.

Я его помню как игрока, он был хорошим футболистом. Но как о тренере ничего сказать не могу.

Посмотрим на него, не знаю, что ожидать от . Надо посмотреть на него, как он будет работать с командой», – сказал первый вице-спикер Государственной Думы РФ и болельщик «Спартака».

На протяжении тренерской карьеры серб успел выиграть четыре чемпионских титула – три с «Црвеной звездой» и один с «Ференцварошем», а также два Кубка Сербии.

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