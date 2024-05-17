«Барсу» и Негрейру не станут обвинять в отмывании денег. Дело о коррупции продолжается

Суд исключил отмывание денег в деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры и «Барсы».

По данным El Mundo, суд Барселоны исключил наличие преступления отмывания денег в деле бывшего вице-президента технического комитета судей (СТА) Ла Лиги Хосе Марии Энрикеса Негрейры. По этой причине суд отказал в возбуждении отдельного дела, как ранее ходатайствовал судья Хоакин Агирре.

Суд принял к рассмотрению апелляции, поданные «Барселоной», Негрейрой и его сыном. На данный момент нет никаких доказательств того, что кто-либо из подследственных приобрел, владел, использовал, конвертировал или передавал имущество, зная, что его происхождение связано с преступной деятельностью.

«Таким образом, в отсутствие доказательств, указывающих на то, что мы должны расследовать преступление отмывания денег, отдельное производство не проводится», – поясняется в судебном решении.

Представители «Барселоны» и Негрейры утверждают, что нет смысла открывать новое дело, поскольку они уже находятся под следствием за преступления, связанные с недобросовестным управлением и коррупцией в спорте. Суд в Барселоне настаивает на том, что, хотя конечное назначение средств, полученных Негрейрой от «Барсы», остается загадкой, «потенциальные расследования, которые не направлены на достижение конкретной цели, проводиться не могут».

Однако дело Негрейры все еще остается открытым. В марте экс-судья отказался давать показания, сославшись на болезнь Альцгеймера. А ранее суд принял решение продлить рассмотрение дела на ближайшие полгода.