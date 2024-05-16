Гладилин о Станковиче: «Хороший выбор для «Спартака», человек известный и опытный. Это не Абаскаль, даже сравнивать не хочется»

Валерий Гладилин назвал Деяна Станковича подходящим тренером для «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о заключении соглашения с . Контракт с новым главным тренером рассчитан на два года.

«Это хороший выбор для «Спартака», ведь Станкович был известным футболистом, у него огромный опыт. Да и он уже успел потренировать, это тоже большой плюс.

Я считаю, что у него все может получиться в « ». Это не Абаскаль или другие тренеры, которые терпели неудачи у руля команды за последнее время. Это человек известный и опытный, даже сравнивать не хочется его и , например.

Что делать со Слишковичем? Это решит Станкович, ему будет виднее. Да и мы ведь не знаем о планах . Может быть, он захочет где-то попробовать себя главным тренером, а не помощником», – сказал бывший футболист «Спартака».