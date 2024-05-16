Гладилин о Станковиче: «Хороший выбор для «Спартака», человек известный и опытный. Это не Абаскаль, даже сравнивать не хочется»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Владимир Слишкович Футбол

Валерий Гладилин назвал Деяна Станковича подходящим тренером для «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о заключении соглашения с Деяном Станковичем. Контракт с новым главным тренером рассчитан на два года.

«Это хороший выбор для «Спартака», ведь Станкович был известным футболистом, у него огромный опыт. Да и он уже успел потренировать, это тоже большой плюс.

Я считаю, что у него все может получиться в «Спартаке». Это не Абаскаль или другие тренеры, которые терпели неудачи у руля команды за последнее время. Это человек известный и опытный, даже сравнивать не хочется его и Абаскаля, например.

Что делать со Слишковичем? Это решит Станкович, ему будет виднее. Да и мы ведь не знаем о планах Слишковича. Может быть, он захочет где-то попробовать себя главным тренером, а не помощником», – сказал бывший футболист «Спартака».

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9 комментариев
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Вот и началось
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Ответ Джони Му
Регалий как у тренера никаких, но сравнивать не хочется))
Регалий в бесконечное количество раз больше, чем у всеми почитаемого тренера сборной)))
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Регалий как у тренера никаких, но сравнивать не хочется))
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Ну месяц продержится какие-нибудь!
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Ответ igls54
Очередной цикл стартовал
Цикл освоения бабла.
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Очередной цикл стартовал
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Таким макаром свой рекорд побьют - станут чемпионами не сыграв ни одной игры....
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Царь держит паузу. Зарема тоже.
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