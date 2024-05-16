Гроббелар – самый эксцентричный игрок в истории по версии FourFourTwo. Балотелли – 3-й, Кантона – 4-й, Марадона – 7-й, Ибрагимович – 8-й
Брюс Гроббелар возглавил рейтинг самых эксцентричных футболистов от FourFourTwo.
Экс-голкипер «Ливерпуля» и сборной Зимбабве признан самым эксцентричным футболистом в истории по версии FourFourTwo. Всего в рейтинге 32 позиции.
В топ-10 попали:
2. Рене Игита
4. Эрик Кантона
5. Пол Гаскойн
6. Паоло Ди Канио
7. Диего Марадона
9. Эмилиано Мартинес
10. Эммануэль Адебайор
Фабьен Бартез занял 11-е место, Роналдиньо – 14-е, Винни Джонс – 17-е, Ришарлисон – 19-е, Марко Арнаутович – на 25-м. А замыкает рейтинг из 32 футболистов Асамоа Гьян.
Ещё и повоевать успел в Родезии …