Гроббелар – самый эксцентричный игрок в истории по версии FourFourTwo. Балотелли – 3-й, Кантона – 4-й, Марадона – 7-й, Ибрагимович – 8-й

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Брюс Гроббелар возглавил рейтинг самых эксцентричных футболистов от FourFourTwo.

Экс-голкипер «Ливерпуля» и сборной Зимбабве признан самым эксцентричным футболистом в истории по версии FourFourTwo. Всего в рейтинге 32 позиции.

В топ-10 попали:

1. Брюс Гроббелар

2. Рене Игита

3. Марио Балотелли

4. Эрик Кантона

5. Пол Гаскойн

6. Паоло Ди Канио

7. Диего Марадона

8. Златан Ибрагимович

9. Эмилиано Мартинес

10. Эммануэль Адебайор

Фабьен Бартез занял 11-е место, Роналдиньо – 14-е, Винни Джонс – 17-е, Ришарлисон – 19-е, Марко Арнаутович – на 25-м. А замыкает рейтинг из 32 футболистов Асамоа Гьян. 

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29 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
в чем эксцентричность из-мерялпсь?
Гроббеларами. Первый -1 Гроббелар, второй 0,98 Гроббелара, и т.д.
+17
0
+17
Ответ Leon Petov
Есть хоть один список FourFourTwo где Кантона не в топ-5?
В списке лучших вратарей
+12
0
+12
Есть хоть один список FourFourTwo где Кантона не в топ-5?
+14
-3
+11
Что среди легенд делает середняк Мартинес
+12
-4
+8
Ответ Vlad Zhadejko
Не очень понимаю смысл таких рейтингов, это же нельзя объективно оценить
Любой рейтинг привлекает кучу внимания. Каждому надо хоть что-то оспорить. А для журналки - анонс на обложку.
+4
0
+4
Ответ Manis0403
А у кого больше ботов в инстаграм , как думаешь кто победит ))))?
месси конечно
+2
-1
+1
У Гроббелара, такое чувство, все фото мемные. Возник вопрос, загуглил, больше вопросов не имею)
0
0
0
Где Чилаверт?
+1
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Кантона вообще не похож на футболиста, он очень мне моего строго дяди напоминает , который жизненные советы даёт. Такой же взгляд, особенно после забитых голов.
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Посмотрел сейчас, карьера 30 лет длилась …в 46 лет закончил )
Ещё и повоевать успел в Родезии …
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Ну хоть в тридцадку-то должен был Фигу попасть за свою выходку ?
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Ответ predMBAPPE
Всех знаю но кто такие первые 2?!)))
Д###бы это вопрос! ##ли тут минусовать?! Народ вы в конец ауе?!
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Ответ Leon Petov
Есть хоть один список FourFourTwo где Кантона не в топ-5?
🤣
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Ответ Роман
Такие рейтинги могут быть бесконечными. Скоро будет на самого скромного, у кого самые активные подписчики в инстаграм и тп.
Канте самый скромный )))
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Ответ Этот Райола хочет денег
Где то Саня Кокорин возмутился- да че я такого не делал, что делали эти из первой десятки? А кто из них мебель на чужой голове аннигилировал? Кто потом школу жизни прошел?...
Это не эксцентризм, это дол######м.
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