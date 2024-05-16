Гроббелар – самый эксцентричный игрок в истории по версии FourFourTwo. Балотелли – 3-й, Кантона – 4-й, Марадона – 7-й, Ибрагимович – 8-й

Брюс Гроббелар возглавил рейтинг самых эксцентричных футболистов от FourFourTwo.

Экс-голкипер « » и сборной признан самым эксцентричным футболистом в истории по версии . Всего в рейтинге 32 позиции.

В топ-10 попали:

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6. Канио

7. Диего Марадона

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9. Эмилиано Мартинес

10. Эммануэль Адебайор

Фабьен Бартез занял 11-е место, Роналдиньо – 14-е, Винни Джонс – 17-е, Ришарлисон – 19-е, Марко Арнаутович – на 25-м. А замыкает рейтинг из 32 футболистов Асамоа Гьян.