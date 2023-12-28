Вице-президент DFB: «В каком клубе Бундеслиги ведущий игрок – немец? Киммих неубедителен. Гюндоган великолепен в клубе, но в сборную словно его менее талантливый брат приезжает»
В Немецком футбольном союзе недовольны отношением игроков к сборной Германии.
– В каком клубе Бундеслиги ведущий игрок – немец? Я с ходу ни одного не могу назвать.
– Киммих должен быть таковым в «Баварии».
– Вы сами сказали – должен быть. Но до сих пор он не смог убедить в этом, в том числе свой клуб.
Илкай Гюндоган, скажем, как ни странно, великолепно играет за свой клуб, а потом смотришь на его игру в сборной и задаешься вопросом: он что, прислал своего менее талантливого брата-близнеца вместо себя?
Я не понимаю этого. У меня крайне противоречивые чувства касательно Евро-2024. С точки зрения потенциала мы далеко можем пройти. Но требования, ожидания и реальность пока очень далеки друг от друга, и для меня это совершенно необъяснимо. И я не думаю, что виноват в этом тренер, – отметил вице-президент DFB Ральф-Уве Шафферт в интервью Hannoversche Allgemeine Zeitung.
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Это очень прогрессивно, но современные звёзды Германии — это всё и ни о чём. Хавертц может сыграть и в атаке, и в нападении, и на фланге, но везде одинаково средне. Кому нужно это "средне" на топ уровне? Вернер туда же, кстати. Надежда только на уже старых игроков, которые со времён 2010-2016 остались. И даже они всё равно не спасут, они уже насытившиеся победами. + на ЧМ 2022 все мы помним, как они себе голову забили политикой и сыграли просто ужасно.
Своих проблем валом и с мигрантами, и с ценами, и с работой
А игроки руками рты закрывают и спорят о радужных повязках
Вот и получают свист в свой адрес