Вице-президент DFB: «В каком клубе Бундеслиги ведущий игрок – немец? Киммих неубедителен. Гюндоган великолепен в клубе, но в сборную словно его менее талантливый брат приезжает»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Немецкий футбольный союз Илкай Гюндоган Йозуа Киммих Евро-2024 Футбол

В Немецком футбольном союзе недовольны отношением игроков к сборной Германии.

– В каком клубе Бундеслиги ведущий игрок – немец? Я с ходу ни одного не могу назвать.

Киммих должен быть таковым в «Баварии».

– Вы сами сказали – должен быть. Но до сих пор он не смог убедить в этом, в том числе свой клуб.

Илкай Гюндоган, скажем, как ни странно, великолепно играет за свой клуб, а потом смотришь на его игру в сборной и задаешься вопросом: он что, прислал своего менее талантливого брата-близнеца вместо себя?

Я не понимаю этого. У меня крайне противоречивые чувства касательно Евро-2024. С точки зрения потенциала мы далеко можем пройти. Но требования, ожидания и реальность пока очень далеки друг от друга, и для меня это совершенно необъяснимо. И я не думаю, что виноват в этом тренер, – отметил вице-президент DFB Ральф-Уве Шафферт в интервью Hannoversche Allgemeine Zeitung.

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8 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
он смотрит лалигу? гюндоган бледная тень себя в сити
ну так и класс игроков Барсы, уступает общему классу игроков Сити, ты хочешь положить в какаху конфету и ждать, что вся какаха станет конфетой? снять розовые очки не пытался?
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он смотрит лалигу? гюндоган бледная тень себя в сити
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Немцы слишком перегнули с воспитанием молодежи по системе, при которой они учатся играть на всех позициях.

Это очень прогрессивно, но современные звёзды Германии — это всё и ни о чём. Хавертц может сыграть и в атаке, и в нападении, и на фланге, но везде одинаково средне. Кому нужно это "средне" на топ уровне? Вернер туда же, кстати. Надежда только на уже старых игроков, которые со времён 2010-2016 остались. И даже они всё равно не спасут, они уже насытившиеся победами. + на ЧМ 2022 все мы помним, как они себе голову забили политикой и сыграли просто ужасно.
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На ум приходит разве что Лерой.
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Интересно, а в Немецком футбольном союзе только игроками недовольны? В принципе, чтобы сборная выдавала максимум, игроки вместе с тренерским штабом должны чувствовать поддержку в стране, в хорошем смысле ажиотаж вокруг команды, он есть? Там же не только Горецка перед ЧМ думал чёрт знает о чём, там, насколько я могу судить, это было общим настроением в обществе. А тот факт, что сборную у себя дома освистывают с первой до последней минуты, это как?
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Ответ kvn9
Интересно, а в Немецком футбольном союзе только игроками недовольны? В принципе, чтобы сборная выдавала максимум, игроки вместе с тренерским штабом должны чувствовать поддержку в стране, в хорошем смысле ажиотаж вокруг команды, он есть? Там же не только Горецка перед ЧМ думал чёрт знает о чём, там, насколько я могу судить, это было общим настроением в обществе. А тот факт, что сборную у себя дома освистывают с первой до последней минуты, это как?
Видимо немецкое общество в лице болельщиков, скажем так, не совсем разделяет те ценности, которые через Сборную насаждает правительство

Своих проблем валом и с мигрантами, и с ценами, и с работой
А игроки руками рты закрывают и спорят о радужных повязках
Вот и получают свист в свой адрес
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