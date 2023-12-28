Вице-президент DFB: «В каком клубе Бундеслиги ведущий игрок – немец? Киммих неубедителен. Гюндоган великолепен в клубе, но в сборную словно его менее талантливый брат приезжает»

В Немецком футбольном союзе недовольны отношением игроков к сборной Германии.

– В каком клубе Бундеслиги ведущий игрок – немец? Я с ходу ни одного не могу назвать.

– должен быть таковым в «Баварии».

– Вы сами сказали – должен быть. Но до сих пор он не смог убедить в этом, в том числе свой клуб.

, скажем, как ни странно, великолепно играет за свой клуб, а потом смотришь на его игру в сборной и задаешься вопросом: он что, прислал своего менее талантливого брата-близнеца вместо себя?

Я не понимаю этого. У меня крайне противоречивые чувства касательно . С точки зрения потенциала мы далеко можем пройти. Но требования, ожидания и реальность пока очень далеки друг от друга, и для меня это совершенно необъяснимо. И я не думаю, что виноват в этом тренер, – отметил вице-президент DFB Ральф-Уве Шафферт в интервью Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам