Зарплата Суареса и Альбы в «Интер Майами» – 1,5 млн долларов в год

Луис Суарес зарабатывает в «Интер Майами» в 13 раз меньше Лионеля Месси.

Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков , зарплата уругвайского форварда составляет 1,5 млн долларов в год. Никаких гарантированных бонусов у него нет.

Оклад Месси, самого высокооплачиваемого футболиста лиги, составляет 12 млн долларов, гарантированная компенсация (сумма с учетом премий и отчислений агентам) равна 20 446 667 долларов.

Еще один бывший футболист «Барселоны», получает 1 250 000 долларов в качестве оклада, среднегодовая гарантированная компенсация – 1,5 млн.