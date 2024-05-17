Зарплата Суареса и Альбы в «Интер Майами» – 1,5 млн долларов в год

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Интер Майами деньги Футбол

Луис Суарес зарабатывает в «Интер Майами» в 13 раз меньше Лионеля Месси.

Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков МЛС, зарплата уругвайского форварда составляет 1,5 млн долларов в год. Никаких гарантированных бонусов у него нет.

Оклад Месси, самого высокооплачиваемого футболиста лиги, составляет 12 млн долларов, гарантированная компенсация (сумма с учетом премий и отчислений агентам) равна 20 446 667 долларов.

Еще один бывший футболист «Барселоны», Жорди Альба получает 1 250 000 долларов в качестве оклада, среднегодовая гарантированная компенсация – 1,5 млн.

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1 комментарий
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Один из-за имени и гормона роста в свое время получает в 13 раз больше, при одинаковой игре и статистике. Вот что пиар гномео делает, во всей красе.
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