Френки де Йонг, де Лигт, Депай, Гакпо, Симонс и ван Дейк – в предварительной заявке Нидерландов на Евро-2024

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Опубликован предварительный состав сборной Нидерландов на Евро-2024.

В заявку включены 30 футболистов. Тренерский штаб во главе с Роналдом Куманом выбрал следующих игроков:

вратари: Барт ВербрюггенБрайтон»), Марк ФлеккенБрентфорд»), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам);

защитники: Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Думфрис («Интер»), Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);

полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Мартен де Рон («Аталанта»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Тейани Рейндерс («Милан»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Йоэй Верман (ПСВ);

нападающие: Мемфис Депай («Атлетико»), Ваут Вегорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).

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13 комментариев
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Нападение днищенское.
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Жаль, что Тейс Даллинга из Тулузы не попал в обойму. Да и Зиркзее можно было бы включить. Но Тейс прям радовал регулярно в этом сезоне.
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Не впечатляет
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Даллинга, Зиркзее, Люк де Йонг...
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Зиркзее: ну да, ну да, пошёл я на 3 весёлые буквы
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Промеса не хватает
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Вегхорст есть, Зиргзе нет….
Полевой командир Рональд Обкуманенный
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У них Куман тренер? Неожиданно, не знал
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Надеюсь, Матсен сумеет себя зарекомендовать!
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Куда делись топовые нападающие у этой сборной??
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Ответ babyshambles
Не впечатляет
а кто тебе ещё нужен?
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Ответ Phil_Jones07
Зиркзее: ну да, ну да, пошёл я на 3 весёлые буквы
У него травма
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Ответ Lacoste
У него травма
не знал
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