Френки де Йонг, де Лигт, Депай, Гакпо, Симонс и ван Дейк – в предварительной заявке Нидерландов на Евро-2024

Опубликован предварительный состав сборной Нидерландов на Евро-2024.

В заявку включены 30 футболистов. Тренерский штаб во главе с выбрал следующих игроков:

– вратари: (« »), (« »), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам);

– защитники: Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Думфрис («Интер»), Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);

– полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Мартен де Рон («Аталанта»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Тейани Рейндерс («Милан»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Йоэй Верман (ПСВ);

– нападающие: Мемфис Депай («Атлетико»), Ваут Вегорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).