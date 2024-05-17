«Интер» поборется с клубами МЛС за Начо, особенно в случае ухода де Врея. Клуб привлекает опыт капитана «Реала» в ЛЧ

Теги Интер МЛС Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Стефан де Врей Начо Фернандес Футбол

«Интер» заинтересован в подписании Начо Фернандеса.

Ранее капитан «Реала» сообщил руководству, что покинет родной клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. Сообщалось, что 34-летний защитник рассматривает варианты продолжения карьеры в одном из клубов МЛС и уже отказался от перехода в «Байер».

La Gazzetta dello Sport отмечает, что испанец заинтересован в новых вызовах и всегда внимательно следил за Серией А.

«Интер» может предпринять попытку подписать защитника, который привлекает клуб способностью играть на нескольких позициях в обороне, а также внушительным опытом в европейских соревнованиях. За свою карьеру футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала», проведя в турнире 68 матчей в 14 сезонах подряд.

Ожидается, что интерес со стороны «нерадзурри» серьезно усилится в случае ухода Стефана де Врея, который этим летом может вернуться в «Фейеноорд».

Начо не хочет оставаться в Ла Лиге и Европе, чтобы не играть против «Реала». МЛС – наиболее вероятный вариант

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
опыт у Начо конечно колоссальный, а уверенная вторая часть сезона говорит о том что порох у капитана ещё имеется.
+1
-1
0
Если хочет остаться в Европе, то варианта лучше, чем Интер, вряд ли найти.

В Байере он бы тоже сидел, наверное. Поэтому и отказался.
0
0
0
Пять титулов ЛЧ, в голове не укладывается. Скоро шестой будет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий