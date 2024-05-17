«Интер» поборется с клубами МЛС за Начо, особенно в случае ухода де Врея. Клуб привлекает опыт капитана «Реала» в ЛЧ

«Интер» заинтересован в подписании Начо Фернандеса.

Ранее капитан «Реала» сообщил руководству, что покинет родной клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. Сообщалось, что 34-летний защитник рассматривает варианты продолжения карьеры в одном из клубов МЛС и уже отказался от перехода в «Байер».

La Gazzetta dello Sport отмечает, что испанец заинтересован в новых вызовах и всегда внимательно следил за Серией А.

«Интер» может предпринять попытку подписать защитника, который привлекает клуб способностью играть на нескольких позициях в обороне, а также внушительным опытом в европейских соревнованиях. За свою карьеру футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала», проведя в турнире 68 матчей в 14 сезонах подряд.

Ожидается, что интерес со стороны «нерадзурри» серьезно усилится в случае ухода Стефана де Врея, который этим летом может вернуться в «Фейеноорд».

Начо не хочет оставаться в Ла Лиге и Европе, чтобы не играть против «Реала». МЛС – наиболее вероятный вариант