Гол Нгамале «Балтике» на 99-й правильно засчитан, считает ЭСК: «Контакт Бальбуэна и Фернандеса был игровым и не наказуем»
ЭСК согласилась с засчитанным голом «Динамо» на 99-й минуте матча с «Балтикой».
Ранее «Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Буланова в эпизоде с голом Муми Нгамале на 99-й минуте матча 28-го тура Мир РПЛ (2:3).
«Судья правильно засчитал взятие ворот ФК «Балтика» на 99-й минуте матча.
Контакт, произошедший перед взятием ворот между Бальбуэна («Динамо») и Фернандесом («Балтика»), по мнению всех членов комиссии, был игровым и не являлся наказуемым.
Атакующий игрок, находившийся почти неподвижно, не совершает наказуемого движения ногами или руками в сторону соперника.
Контакт, произошедший с телом обороняющегося игрока, является обычным футбольным контактом, который произошел в результате движения игроков, без существенного влияния на игру в мяч или контроль мяча.
Ввиду того, что действия атакующего игрока не являлись очевидно наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ФК «Балтика» и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в решении комиссии.