Гол Нгамале «Балтике» на 99-й правильно засчитан, считает ЭСК: «Контакт Бальбуэна и Фернандеса был игровым и не наказуем»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Балтика видеоповторы Евгений Буланов Фабиан Бальбуэна Муми Нгамале Роберто Фернандес ЭСК РФС Футбол

ЭСК согласилась с засчитанным голом «Динамо» на 99-й минуте матча с «Балтикой».

Ранее «Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Буланова в эпизоде с голом Муми Нгамале на 99-й минуте матча 28-го тура Мир РПЛ (2:3).

«Судья правильно засчитал взятие ворот ФК «Балтика» на 99-й минуте матча.

Контакт, произошедший перед взятием ворот между БальбуэнаДинамо») и ФернандесомБалтика»), по мнению всех членов комиссии, был игровым и не являлся наказуемым.

Атакующий игрок, находившийся почти неподвижно, не совершает наказуемого движения ногами или руками в сторону соперника.

Контакт, произошедший с телом обороняющегося игрока, является обычным футбольным контактом, который произошел в результате движения игроков, без существенного влияния на игру в мяч или контроль мяча.

Ввиду того, что действия атакующего игрока не являлись очевидно наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ФК «Балтика» и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в решении комиссии.

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6 комментариев
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Динамо молодцы,дожимают соперников.
+5
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Гол как гол, не понимаю что вообще разбирали, обычная игровая борьба
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+4
Ответ SMART789
В случае ФК Зенит все наказуемо В случае с Динамо ничего не наказуемо Прямым текстом нам говорят, что будут срать прямо на головы потому что идите на ... вот почему
Чистый гол
+5
-2
+3
Если б некто Бобров в "СЭ" не раздул, может быть и "Балтика" бы не подавала протест. Там всё очевидно.
+3
-1
+2
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