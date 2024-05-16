Гол Нгамале «Балтике» на 99-й правильно засчитан, считает ЭСК: «Контакт Бальбуэна и Фернандеса был игровым и не наказуем»

ЭСК согласилась с засчитанным голом «Динамо» на 99-й минуте матча с «Балтикой».

Ранее «Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте с просьбой оценить работу арбитра Евгения Буланова в эпизоде с голом на 99-й минуте матча 28-го тура Мир (2:3).

«Судья правильно засчитал взятие ворот ФК «Балтика» на 99-й минуте матча.



Контакт, произошедший перед взятием ворот между (« ») и (« »), по мнению всех членов комиссии, был игровым и не являлся наказуемым.



Атакующий игрок, находившийся почти неподвижно, не совершает наказуемого движения ногами или руками в сторону соперника.



Контакт, произошедший с телом обороняющегося игрока, является обычным футбольным контактом, который произошел в результате движения игроков, без существенного влияния на игру в мяч или контроль мяча.



Ввиду того, что действия атакующего игрока не являлись очевидно наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ФК « » и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в решении комиссии.