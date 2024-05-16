Дмитрий Черышев с иконой в руках провел весь матч «Шинника» против «Акрона». Ярославцы выиграли – 1:0

Дмитрий Черышев держал икону в руках на протяжении матча с «Акроном».

Сегодня « » проиграл « » (0:1) в перенесенном матче 24-го тура Мелбет Первой лиги.

Главный тренер ярославского клуба провел большую часть матча, держа в руках икону. Она была у тренера с начала игры и до ее конца.

Фото: скриншот трансляции

После 32 туров «Шинник» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. У идущего вторым махачкалинского «Динамо» – 58 очков, лидируют «Химки» с 60 баллами.