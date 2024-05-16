Дмитрий Черышев с иконой в руках провел весь матч «Шинника» против «Акрона». Ярославцы выиграли – 1:0
Дмитрий Черышев держал икону в руках на протяжении матча с «Акроном».
Сегодня «Акрон» проиграл «Шиннику» (0:1) в перенесенном матче 24-го тура Мелбет Первой лиги.
Главный тренер ярославского клуба Дмитрий Черышев провел большую часть матча, держа в руках икону. Она была у тренера с начала игры и до ее конца.
Фото: скриншот трансляции
После 32 туров «Шинник» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. У идущего вторым махачкалинского «Динамо» – 58 очков, лидируют «Химки» с 60 баллами.
Вроде совсем недавно по ТВ выступал !
Что это, если не доказательство бытия Бога?
Примерно об этом писали Фома Аквинский и старик Кант в своих трактатах.
Это не такая уж редкость!
Но вот в таком контексте действительно новация )
У него сработало дай Бог каждому )
Курбан же не с картинкой суры из Корана в руках сидел?
Четки это другое ))