Дмитрий Черышев с иконой в руках провел весь матч «Шинника» против «Акрона». Ярославцы выиграли – 1:0

Теги премьер-лига Россия Первая лига Шинник Дмитрий Черышев Акрон религия Футбол

Дмитрий Черышев держал икону в руках на протяжении матча с «Акроном».

Сегодня «Акрон» проиграл «Шиннику» (0:1) в перенесенном матче 24-го тура Мелбет Первой лиги. 

Главный тренер ярославского клуба Дмитрий Черышев провел большую часть матча, держа в руках икону. Она была у тренера с начала игры и до ее конца.

Фото: скриншот трансляции

После 32 туров «Шинник» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. У идущего вторым махачкалинского «Динамо» – 58 очков, лидируют «Химки» с 60 баллами. 

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65 комментариев
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Извините, но это психиатрия уже.
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+83
"вот что крест животворящий делает!"
+54
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+53
Всё, пациент готов
+31
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+29
Ответ Vvild
Извините, но это психиатрия уже.
А давно у него гуси улетели ?
Вроде совсем недавно по ТВ выступал !
+29
-4
+25
Ответ OldRedWhite
А давно у него гуси улетели ? Вроде совсем недавно по ТВ выступал !
На ТВ как бы уже давно нормальных и не пускают.
+26
-2
+24
Шах и мат аметисты
+20
-1
+19
Ответ gopar
"вот что крест животворящий делает!"
Чего еще нужно местным атеистам, чтобы уверовать?
Что это, если не доказательство бытия Бога?
Примерно об этом писали Фома Аквинский и старик Кант в своих трактатах.
+20
-3
+17
И это "Акрон". А прикиньте как против "Чертаново" сработает или "МЮ".
+17
0
+17
На заметку всяким шарлатанам, типа Гвардиолы
+18
-2
+16
про крестный ход слышал... про крестный стой не приходилось
+8
0
+8
Ответ .ru
про крестный ход слышал... про крестный стой не приходилось
Стояние )
Это не такая уж редкость!
Но вот в таком контексте действительно новация )
+5
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+5
можно вшить в лоб, чтобы руки были свободными
+7
-2
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Хорошее, благородное дело. Бердыев с чётками тоже матчи проводил.
+9
-5
+4
инновации))
+4
0
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Скрепный физрук
+4
-1
+3
И они еще хотят, чтоб их в нормальные клубы главными тренерами брали. Да по ним дурдома плачут
+3
0
+3
Бердыев в Рубине на каждом матче с чётками был. Два чемпионства и Кубок.
+3
0
+3
Ответ .ru
но всяко лучше чем ужимки и прыжки некоторых бесноватых на бровке...
Вы про Главного тренера Сборной Бельгии ?
У него сработало дай Бог каждому )
+2
0
+2
Человек при одном из самых маленьких бюджетов на 6 месте идёт так то
+3
-1
+2
А матч показали по Спасу 🔥😜
+3
-1
+2
Клиника. В следующем матче со свечкой пусть стоит.
+2
0
+2
Ответ Ветер
слышал что гагарин, вместо "поехали", сказал "спаси и сохрани". это потом уже переозвучивать пришлось.
Ну да, а Белка сказала Стрелке "Поехали".
+2
0
+2
Ответ Алексей Горланов
Чего еще нужно местным атеистам, чтобы уверовать? Что это, если не доказательство бытия Бога? Примерно об этом писали Фома Аквинский и старик Кант в своих трактатах.
Мозг
+5
-3
+2
Надо в следующий раз игрокам раздать
+2
0
+2
Ответ OldRedWhite
Стояние ) Это не такая уж редкость! Но вот в таком контексте действительно новация )
но всяко лучше чем ужимки и прыжки некоторых бесноватых на бровке...
+2
-1
+1
Ответ Deluxo
Хорошее, благородное дело. Бердыев с чётками тоже матчи проводил.
И этот тоже мог с четками , пока ещё мусульмане их не узурпировали ))
Курбан же не с картинкой суры из Корана в руках сидел?
Четки это другое ))
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
И этот тоже мог с четками , пока ещё мусульмане их не узурпировали )) Курбан же не с картинкой суры из Корана в руках сидел? Четки это другое ))
Иконы это часть христианской православной традиции.
+1
0
+1
А что будет, если во время матча оба глааных тренера будут стоять с иконами? Во всех играх ничьи будут?
+1
0
+1
Ответ Алексей Горланов
На ТВ как бы уже давно нормальных и не пускают.
Так он на Матче )
+1
0
+1
Вот это дело, не то, что Абаскаль, который ограничивал божественное вмешательство выбором состава
+1
0
+1
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