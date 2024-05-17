«Барса» на 4 очка опережает «Жирону» за два тура до конца. 2-е место обеспечит участие в Суперкубке
«Барселона» обыграла «Альмерию» (2:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.
Таким образом, после 36 туров каталонский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков.
«Барселона» опережает идущую третьей «Жирону» на 4 балла. Второе место в Ла Лиге обеспечит клубу участие в Суперкубке Испании в следующем сезоне.
Левандовски, Торрес аут.
И вообще продать Де Йонга купить Киммиха. Оставить вместе с ними Гюндогана, Педри(который давно не впечатляет), Гави и Лопеса
Слева нужен Феликс (только тот Феликс которому доверяет тренер и которому дают время). Вернуть на пару к нему Фати. И пусть конкурируют
Справа Ямаль и Рафинья
В центре Бревнодовского заменить на Нуньеса (просто на рынке другого сейчас нет)
А в обороне бред с продажей Араухо думаю сам себя снял с повестки и сегодняшний матч тому доказательство. Мало-мальски обученая команда положила бы нам сегодня трешку минимум. Слишком сильно превозносят Кубарси. Да парень хорош, но по-настоящему это будет ясно в следующем сезоне. Поэтому нельзя раскидываться такими игроками как Араухо. И что если он допустил ошибки? А что Рамос не допускал? Пепе не допускал ? Тот же Пике не привозил ?
Справа Канселу(вернуть Араухо) в центре Кунде Араухо слева Бальде.
Да и Хави по-хорошему заменить бы. Ждали терпели мечтали чтоб у легенды получилось в родном клубе. Но увы и ах. Даже лучика света не видно в конце туннеля. Абсолютно нет и не будет у нас с ним игры.