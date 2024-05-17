«Барса» на 4 очка опережает «Жирону» за два тура до конца. 2-е место обеспечит участие в Суперкубке

«Барселона» обыграла «Альмерию» (2:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Таким образом, после 36 туров каталонский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков.

« » опережает идущую третьей «Жирону» на 4 балла. Второе место в обеспечит клубу участие в Суперкубке Испании в следующем сезоне.