«Барса» на 4 очка опережает «Жирону» за два тура до конца. 2-е место обеспечит участие в Суперкубке

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Альмерия Суперкубок Испании Жирона Футбол

«Барселона» обыграла «Альмерию» (2:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Таким образом, после 36 туров каталонский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков. 

«Барселона» опережает идущую третьей «Жирону» на 4 балла. Второе место в Ла Лиге обеспечит клубу участие в Суперкубке Испании в следующем сезоне. 

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9 комментариев
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Всё же надеюсь Роке заиграет, ловкий малый и довольно быстрый👍🏻
+6
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+2
Честное слово уже нет сил смотреть такую блевотину от любимой команды. К сожалению от Барселоны осталось лишь одно название и хорошие воспоминания.
Левандовски, Торрес аут.
И вообще продать Де Йонга купить Киммиха. Оставить вместе с ними Гюндогана, Педри(который давно не впечатляет), Гави и Лопеса
Слева нужен Феликс (только тот Феликс которому доверяет тренер и которому дают время). Вернуть на пару к нему Фати. И пусть конкурируют
Справа Ямаль и Рафинья
В центре Бревнодовского заменить на Нуньеса (просто на рынке другого сейчас нет)
А в обороне бред с продажей Араухо думаю сам себя снял с повестки и сегодняшний матч тому доказательство. Мало-мальски обученая команда положила бы нам сегодня трешку минимум. Слишком сильно превозносят Кубарси. Да парень хорош, но по-настоящему это будет ясно в следующем сезоне. Поэтому нельзя раскидываться такими игроками как Араухо. И что если он допустил ошибки? А что Рамос не допускал? Пепе не допускал ? Тот же Пике не привозил ?
Справа Канселу(вернуть Араухо) в центре Кунде Араухо слева Бальде.
Да и Хави по-хорошему заменить бы. Ждали терпели мечтали чтоб у легенды получилось в родном клубе. Но увы и ах. Даже лучика света не видно в конце туннеля. Абсолютно нет и не будет у нас с ним игры.
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+2
Ответ rigobersong
Жаль что в начале чемпионата Барселону просто убивали на поле и воровали заслуженные очки:) Апофеозом купленного мадридом сезона конечно же стал гол Ямаля, по сути у Барселоны на очков 15 должно быть больше:)
Правильно, тянули за уши, Джуд тащил, в конце сезона заиграли и финал ЛЧ, начнутся снова сказки о величии
+3
-1
+2
Всех с победой! Фермин лучший, Форт Ямал Кубарси 👍🏻🔥❤️
+6
-5
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Ответ predMBAPPE
Всё же надеюсь Роке заиграет, ловкий малый и довольно быстрый👍🏻
Он для команд играющих на контратаках пойдет.
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+1
Ответ predMBAPPE
Всё же надеюсь Роке заиграет, ловкий малый и довольно быстрый👍🏻
Согласен, очень жаль, что Хави так его маринует, даже с банки почти не выпускает
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Ответ 8mwmjvprvs
Честное слово уже нет сил смотреть такую блевотину от любимой команды. К сожалению от Барселоны осталось лишь одно название и хорошие воспоминания. Левандовски, Торрес аут. И вообще продать Де Йонга купить Киммиха. Оставить вместе с ними Гюндогана, Педри(который давно не впечатляет), Гави и Лопеса Слева нужен Феликс (только тот Феликс которому доверяет тренер и которому дают время). Вернуть на пару к нему Фати. И пусть конкурируют Справа Ямаль и Рафинья В центре Бревнодовского заменить на Нуньеса (просто на рынке другого сейчас нет) А в обороне бред с продажей Араухо думаю сам себя снял с повестки и сегодняшний матч тому доказательство. Мало-мальски обученая команда положила бы нам сегодня трешку минимум. Слишком сильно превозносят Кубарси. Да парень хорош, но по-настоящему это будет ясно в следующем сезоне. Поэтому нельзя раскидываться такими игроками как Араухо. И что если он допустил ошибки? А что Рамос не допускал? Пепе не допускал ? Тот же Пике не привозил ? Справа Канселу(вернуть Араухо) в центре Кунде Араухо слева Бальде. Да и Хави по-хорошему заменить бы. Ждали терпели мечтали чтоб у легенды получилось в родном клубе. Но увы и ах. Даже лучика света не видно в конце туннеля. Абсолютно нет и не будет у нас с ним игры.
Ну , Жирона ещё хуже )
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