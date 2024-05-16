Лапорта недоволен речью Хави о финансах «Барсы». Президенту советуют не оставлять тренера на следующий сезон

Жоан Лапорта разозлен из-за вчерашней речи Хави Эрнандеса.

Главный тренер «Барселоны» высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что он находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

По информации журналистки COPE Елены Кондис, речь вызвала гнев президента и части правления клуба. Окружение настаивает на том, что Хави не может остаться на посту главного тренера в следующем сезоне.

Боосы клуба оказывают на президента давление, чтобы тот принял решение о дальнейшей судьбе специалиста.

Окружение Хави рекомендует ему покинуть клуб в конце сезона, сообщает Carrusel Deportivo.

Хави: «У «Барсы» не такое экономическое положение, как у «Реала» или других клубов Европы. Ситуация сложная и запутанная, болельщики должны это понять. Нам нужно время»