Лапорта недоволен речью Хави о финансах «Барсы». Президенту советуют не оставлять тренера на следующий сезон
Жоан Лапорта разозлен из-за вчерашней речи Хави Эрнандеса.
Главный тренер «Барселоны» высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что он находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.
По информации журналистки COPE Елены Кондис, речь вызвала гнев президента и части правления клуба. Окружение Лапорты настаивает на том, что Хави не может остаться на посту главного тренера в следующем сезоне.
Боосы клуба оказывают на президента давление, чтобы тот принял решение о дальнейшей судьбе специалиста.
Окружение Хави рекомендует ему покинуть клуб в конце сезона, сообщает Carrusel Deportivo.
Хави: «У «Барсы» не такое экономическое положение, как у «Реала» или других клубов Европы. Ситуация сложная и запутанная, болельщики должны это понять. Нам нужно время»
Превратился в цирк….