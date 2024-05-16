Лапорта недоволен речью Хави о финансах «Барсы». Президенту советуют не оставлять тренера на следующий сезон

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта деньги Футбол

Жоан Лапорта разозлен из-за вчерашней речи Хави Эрнандеса.

Главный тренер «Барселоны» высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что он находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

По информации журналистки COPE Елены Кондис, речь вызвала гнев президента и части правления клуба. Окружение Лапорты настаивает на том, что Хави не может остаться на посту главного тренера в следующем сезоне.

Боосы клуба оказывают на президента давление, чтобы тот принял решение о дальнейшей судьбе специалиста.

Окружение Хави рекомендует ему покинуть клуб в конце сезона, сообщает Carrusel Deportivo.

Хави: «У «Барсы» не такое экономическое положение, как у «Реала» или других клубов Европы. Ситуация сложная и запутанная, болельщики должны это понять. Нам нужно время»

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну так человек сказал правду, чего бомбить?
+36
-2
+34
В какой же цирк превратили мой любимый клуб. Боль..
+26
-2
+24
Захожу на ветки Барсы чтобы посмеяться)
+20
-4
+16
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
кем он был уважаемый? я его например никогда не уважал
так ты никто и звать тебя никак
+14
-4
+10
Каталонское шапито в своем репертуаре 😂
+17
-11
+6
Да уж,болею с детства за клуб
Превратился в цирк….
+8
-2
+6
Ответ TDB
Ну так человек сказал правду, чего бомбить?
Так Лапорта же строит имидж топ менеджера
+5
0
+5
это и так все знают, в чём проблема?
+3
0
+3
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
кем он был уважаемый? я его например никогда не уважал
Благодаря Хави в том числе, Испания стала чемпионом мира и европы
+4
-1
+3
а в чем Хави не прав? Реально финансовое положение у Барсы плохое. Распродают игроков, чтобы денег было, топ игроков подписать не могут из-за отсутствия финансов.
+4
-1
+3
🤣🤣🤣🤣🤣нет, ну не клоуны. Просто слов нет. Даже санта барбара с переходом Мбаппе меркнет по сравнению с уходом или оставанием чаппи в бчк. Ну и лапорта конечно самый главный клоун в этом шапито. Еще на месси гонят, что он свалил из этого, да все клоуны мира так не смешат, как управление бчк
+6
-4
+2
Прям как в фильме "Не смотри наверх"
+2
0
+2
Этот камеди клаб только сегунда очистит
+3
-1
+2
Ответ Emir Hudayberdiyew
а думаешь твое уважение волнует великого игрока?
как 🐓?
+1
0
+1
у Лапорты окружение уровня тупеньких подруг девушки
+1
0
+1
Санта-Барбара это просто детский лепет по сравнению с бурлящим бчк
+1
0
+1
Карусель Депортиво - мощный источник ))
+1
0
+1
Кажется есть вечное - трансфер Мбаппе и тренеры Баварии и Барселоны
+1
0
+1
Я,уже читаю и у меня тупая улыбка ((
+3
-2
+1
Ответ TDB
Ну так человек сказал правду, чего бомбить?
Мне кажется, реакция Лапорты оправдана. Сами посудите — Жоан выиграл выборы, пообещав вернуть Барсе величие, то есть сейчас говорить о том, что нужно потерпеть, для него равноценно поражению и утрате власти. Вряд ли они с Хави не обсуждали это, когда пытались оставить его в клубе, так что его злость вполне обоснована
+1
-1
0
Ответ Руслан Я
А то это было секретом?
Дело не в секрете, а в том что тренер вынес сор из избы.
0
0
0
Ответ R. Giskard Reventlov
Че-т сумнительно
судьи-перес-роналду-бадрик.
0
0
0
Ответ Рики тики тави
роналду- перес-судьи.
Че-т сумнительно
0
0
0
Ответ R. Giskard Reventlov
Окружение месси и хави - это одни и те же люди?
роналду- перес-судьи.
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Я как раз смотрю и прекрасно помню каким петушиным игроком был Чапи. Как он заводил хороводы вокруг судей и ныл после матчей.
Вывод один- понимаю вашу обиду ! Когда Великий Хави был супер игроком.
0
0
0
Ответ Рики тики тави
так ты футбол не смотришь, а просто пишешь с воздуха
Я как раз смотрю и прекрасно помню каким петушиным игроком был Чапи. Как он заводил хороводы вокруг судей и ныл после матчей.
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
кем он был уважаемый? я его например никогда не уважал
так ты футбол не смотришь, а просто пишешь с воздуха
0
0
0
А где Хави не прав?
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
кем он был уважаемый? я его например никогда не уважал
а думаешь твое уважение волнует великого игрока?
+1
-1
0
Боосы клуба?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий