Мбаппе, Канте, Меньян, Конате, Упамекано, Гризманн и Жиру – в заявке Франции на Евро-2024

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Дидье Дешам объявил состав сборной Франции на Евро-2024.

Главный тренер представил заявку из 25 человек в эфире TF1. В нее вошли:

вратари: Альфонс АреоляВест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»);

нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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75 комментариев
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Офигеть канте
+65
-2
+63
Наконец то в сборную пригласили Менди. Заслужил полностью
+34
-1
+33
Ответ Ебздрогыч
Канте из пустыни вызвали, а Бензема нет
Карим:
1) Провёл слабый сезон
2) Поссорился с Дешамом
3) Закончил карьеру в сборной
+31
-2
+29
Ответ ID89
Брать из всяких насров это плевок в тех, кто в высококонкурентных чемпионатах бьется весь сезон, чтобы в сборную своей страны попасть
Т. е. Месси в сборную больше не приглашать?
+24
-5
+19
пятеро белых
+16
-2
+14
Странно, что Гюсто нет
+11
0
+11
Ответ Proper Chels
Дешам - это французская версия Саутгейта, невероятный физрук. Ляказет переживает вторую молодость, но вызовем баночника ПСЖ Муани. Гюсто один из лучших правых защитников АПЛ, но вызовем на позицию правого защитника двух центральных(Павар, Кунде) и Клосса, потому что он из Марселя🤡 Лионских он ненавидит по пределению. Как это он еще Гендузи вместо условного Камавинги не вызвал 🤡 Физрук надеется, что 33 летний Канте снова ему титул затащит? Пусть не надеется. Ожидаю очередного провала Франции(Дешама). Тяжело играть без тренера, даже с таким составом.
Очередного провала? За 4 турнира у него 1 золото и 2 серебра
+8
-1
+7
Ответ Абдул Абакаев
в полузашите уже не айс
наоборот кажется, что соперникам будет крайне тяжело против такой полузащиты. Они же перебегают и задавят любую другую команду
+6
0
+6
Ответ МТБ
Не понял, а где Манданда?
Там еще и Бернар Лама нет!
+6
0
+6
Не понял, а где Манданда?
+6
0
+6
Нголоша топ. Еще удивляет, что Гюсто нет в заявке.
+5
0
+5
Ответ trick00
Офигеть канте
Еще и Аль-Наср, хотя он в Аль-Иттихад
+6
-1
+5
Что за состав у Франции. Просто жесть, сколько у французов топовых игроков.
+5
-1
+4
Ответ Ебздрогыч
Канте из пустыни вызвали, а Бензема нет
хреново провёл сезон в Аравии
+4
0
+4
Ответ Homelander_666
Чем Коло-Муани заслужил поездку на Евро?
Мбаппе с ним комфортно
+3
0
+3
Ответ velosipedin
пятеро белых
причем всем пятерым лет 30 или больше, интересно сколько будет лет через 5..
+3
0
+3
Ответ marcus_flint
Странно, что Гюсто нет
В этот раз не Гюсто
+4
-1
+3
Разве Канте играет за Аль Наср? Когда перешёл?
+4
-1
+3
Тюрам полузащитник?
+2
0
+2
Жиру- легенда, рад за него.
+2
0
+2
Ответ Oliver Kromwel
Как будто Канте норм. Его уже два года не слышно, не видно.
У Канте нет конфликтов с Дешамом. Более того, у Нголо вообще нет известных конфликтов в карьере)
+1
0
+1
Ответ Homelander_666
Карим: 1) Провёл слабый сезон 2) Поссорился с Дешамом 3) Закончил карьеру в сборной
Как будто Канте норм. Его уже два года не слышно, не видно.
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Канте из пустыни вызвали, а Бензема нет
По Бензема вообще не удивительно - у него за 10 лет 3.5 игры. Сначала та история с Вальбуэна, потом его простили, он скатал на прошлое Евро, но прошло чуть больше года и он опять начал что-то там из себя строить. Собственно после ЧМ сборная для него скорее закончена
+1
0
+1
чемпионский состав
+2
-1
+1
даже во вратарской позиции три уголька из трех 🤦‍♂️ осталось дешама заменить на мукунку какого-нибудь
+2
-1
+1
Ответ velosipedin
пятеро белых
Клосс, Павар, Эрнандес, Рабьо, Гризманн, Жиру... как бы больше
+2
-1
+1
Ого, Кантешка вызван. Кто-то видел игры с ним? Как он сейчас? В порядке?
+1
0
+1
Ответ И здесь и там
причем всем пятерым лет 30 или больше, интересно сколько будет лет через 5..
лет 35 или больше
+1
0
+1
в полузашите уже не айс
+4
-3
+1
Состав огонь. Могут снова Евро взять
+3
-2
+1
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