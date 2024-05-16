Тороп пропустит несколько месяцев после операции. У вратаря ЦСКА двойной перелом костей лица
Владислав Тороп пропустит несколько месяцев в результате травмы.
Вратарь ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лица.
«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция.
О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
Здоровья парню
Теперь вот, совсем молоденький Владик... Дай Бог ему здоровья!
видимо до следующего... несчастного случая
Я лишь написал, что справедливо, если игрок выбыл на несколько месяцев, то игрок нанесший ему травму не играет столько же.
Когда что то мерещится в церковь обычно ходят. Хотя моим к.б. друзьям не помогает.