Тороп пропустит несколько месяцев после операции. У вратаря ЦСКА двойной перелом костей лица

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Нуралы Алип Владислав Тороп Кирилл Брейдо Футбол

Владислав Тороп пропустит несколько месяцев в результате травмы.

Вратарь ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лица.

«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция.

О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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21 комментарий
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Здоровья и скорейшего восстановления!
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Да какие сроки, просто пусть восстанавливается. Даже не столько физически а сколько психологически. При мне(на замене за ним сидел) плюс минус в таком же стыке вратарь на КФК скулу сломал. Больше он на поле не выходил, очень тонкий момент. Ну вышел может пару раз, но все, играть он уже на том уровне не мог. Ему было лет 20, мне 17

Здоровья парню
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Ответ Yobo
Здоровья и скорейшего восстановления!
Не везёт вратарям армейцев. В своё время С.Перхун при столкновении с Будуновым получил тяжелейшую травму в 23 года и несмотря на все усилия врачей, ушёл в мир иной, не приходя в сознание.
Теперь вот, совсем молоденький Владик... Дай Бог ему здоровья!
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Ответ adamxx
Просто у игроков мозгов нет. Не понимаю - зачем лететь башкой вперёд в лицо....
Вы не играли в футбол
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Здоровья пацану, не дай бог никому такого. Похоже мы скоро увидим рождение нашего танкиста. Вратарь с большим будущем может быть
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Бедный мальчик. Только ведь начал взлетать и такое. Обычно после таких травм у вратарей возникает комплекс и они боятся идти в стык. Надеюсь у Владика все обойдется. Сейчас главное здоровье! Пусть восстанавливается. Уверен, у него большое будущее. А то, что он мужчина и пройдет этот пусть мужественно у меня нет сомнений.
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это серьёзнейшее ЧП в нашем футболе... но официальные лица, разношёрстные эксперты и комментаторы как воды в рот набрали
видимо до следующего... несчастного случая
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Ответ [ADO]
Сыграл на эмоциях, немного инфантильно. Очень хотел доказать, что достоин места в рамке. Желание было впереди здравого смысла. Видно что парень с сердцем. Понятно, что будь поопытнее, не пошел бы в это пекло. В общем, сейчас это уже не важно. Главное чтобы не сломался психологически и поправился поскорее.
Конечно в это хочется верить, обидная и незаслуженная травма, уверен, что доиграй он до конца и серию пенальти бы нам вытянул, парень большой талант.
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Ответ Loel1
Почему защитника зенита никак не наказали?
А за что наказывать? Он не нарушал ногу руку не выставлял
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Почему защитника зенита никак не наказали?
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Главный итог: Акинфееву на пенсию рановато
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Капец. Выстонавливайся скорее. Ты очень хорош.
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Ответ Честный контроль
Будет справедливо если Алип пропустит столько же!
Человеческий облик все же терять не надо. Когда Мойзес прыгает шипами на голень сопернику, пожелайте чтобы на его голень прыгнули столько же.
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Ответ Виталик Украинский
Человеческий облик все же терять не надо. Когда Мойзес прыгает шипами на голень сопернику, пожелайте чтобы на его голень прыгнули столько же.
Ты только свои инсинуации и фантазии мне не приписывай.
Я лишь написал, что справедливо, если игрок выбыл на несколько месяцев, то игрок нанесший ему травму не играет столько же.
Когда что то мерещится в церковь обычно ходят. Хотя моим к.б. друзьям не помогает.
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Ответ [ADO]
Бедный мальчик. Только ведь начал взлетать и такое. Обычно после таких травм у вратарей возникает комплекс и они боятся идти в стык. Надеюсь у Владика все обойдется. Сейчас главное здоровье! Пусть восстанавливается. Уверен, у него большое будущее. А то, что он мужчина и пройдет этот пусть мужественно у меня нет сомнений.
Так и есть, вполне вероятно, что такого уровня от Торопа можно уже и не увидеть, так смело на выходах играть это уровень прошлого столетия, мало кто из вратарей такое сейчас повторяет, предпочитает на линии остаться и пускай там защитники бодаются.
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