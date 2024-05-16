Тороп пропустит несколько месяцев после операции. У вратаря ЦСКА двойной перелом костей лица

Владислав Тороп пропустит несколько месяцев в результате травмы.

Вратарь ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лица.

« уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция.

О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», – написал директор ЦСКА по коммуникациям .