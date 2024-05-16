Кампуш останется в «ПСЖ», несмотря на уход Мбаппе. У него хорошие отношения с эмиром Катара и Энрике

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Луиш Кампуш продолжит работать в «ПСЖ» в следующем сезоне.

Ранее газета L’Equipe сообщала, что советник по спортивным вопросам может покинуть французский клуб после ухода Килиана Мбаппе, во многом благодаря которому Кампуш оказался в «ПСЖ». Однако, по информации Canal+, в настоящее время все указывает на то, что Луши останется на своем посту.

Кампуш поддерживает хорошие отношения с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани, а также пользуется поддержкой главного тренера Луиса Энрике.

Отмечается, что в данный момент португалец занят определением трансферных целей клуба на лето.

1 комментарий
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Не не смотря, а потому что
Этот молодняк шел в Париж явно понимая, что черепашка свалит
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