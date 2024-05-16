Кампуш останется в «ПСЖ», несмотря на уход Мбаппе. У него хорошие отношения с эмиром Катара и Энрике
Луиш Кампуш продолжит работать в «ПСЖ» в следующем сезоне.
Ранее газета L’Equipe сообщала, что советник по спортивным вопросам может покинуть французский клуб после ухода Килиана Мбаппе, во многом благодаря которому Кампуш оказался в «ПСЖ». Однако, по информации Canal+, в настоящее время все указывает на то, что Луши останется на своем посту.
Кампуш поддерживает хорошие отношения с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани, а также пользуется поддержкой главного тренера Луиса Энрике.
Отмечается, что в данный момент португалец занят определением трансферных целей клуба на лето.
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