Кампуш останется в «ПСЖ», несмотря на уход Мбаппе. У него хорошие отношения с эмиром Катара и Энрике

Луиш Кампуш продолжит работать в «ПСЖ» в следующем сезоне.

Ранее газета L’Equipe сообщала, что советник по спортивным вопросам может покинуть французский клуб после ухода Килиана Мбаппе, во многом благодаря которому Кампуш оказался в «ПСЖ». Однако, по информации Canal+, в настоящее время все указывает на то, что Луши останется на своем посту.

поддерживает хорошие отношения с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани, а также пользуется поддержкой главного тренера Луиса Энрике.

Отмечается, что в данный момент португалец занят определением трансферных целей клуба на лето.