Титов о Станковиче в «Спартаке»: «Достойный кандидат. Говорят, играет в атакующий футбол. Ждем с нетерпением»

Теги Спартак Егор Титов Сампдория Деян Станкович премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Венгрия Ференцварош Р-Спорт Футбол

Егор Титов отреагировал на назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

Соглашение с 45‑летним специалистом будет рассчитано на два года. Ранее серб тренировал «Ференцварош», «Црвену Звезду» и «Сампдорию».

«Думаю, никто не мог догадываться. Здесь надо отдать должное руководителям, которые выбирали наставника в «Спартак», что не было утечки информации. Говорили про кого угодно, но только не про Деяна.

Все знают, что это был прекрасный футболист, который выиграл практически все: и клубный чемпионат мира, и Лигу чемпионов, чемпионат Италии. Как тренер выигрывал с «Црвеной Звездой» чемпионат и Кубок Сербии. С «Ференцварошем» тоже брал чемпионство, не сказать, что в Венгрии суперчемпионат, но тем не менее. Ему всего лишь 45 лет – самый расцвет. 

Будет интересно посмотреть, что он предложит команде. По поводу стиля вроде говорят, что 4-3-3, но сейчас мы можем только гадать. Ждем с нетерпением. Деян – достойный кандидат. Наверняка их было несколько, возможно, и больше десяти.

Я навел справки, говорят, что он играет в атакующий футбол. Но здесь в принципе понятно, и «Црвена Звезда», и «Ференцварош» – это лидеры чемпионатов, и они просто обязаны играть в атакующий футбол», – сказал бывший игрок «Спартака».

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3 комментария
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Я бы его даже в заявку включил. Будет хотя бы кому угловые подавать
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Да и сам может с центра поля жахнуть
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Посмотрим, посмотрим…
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