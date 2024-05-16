Дэвис допускает продление контракта с «Баварией» из-за пассивности «Реала»

Альфонсо Дэвис может остаться в «Баварии».

По данным журналистов Bild Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька, защитник может себе представить, что проведет в мюнхенском клубе еще несколько лет. В его окружении отмечают, что такой вариант футболист считает достаточно привлекательным.

Готовность канадца остаться в «Баварии» связана в том числе с пассивностью « », заинтересованного в его подписании.

При этом отмечается, что пока не готов пойти на уступки при обсуждении зарплаты. Ранее сообщалось, что он требует 20 млн евро в год.