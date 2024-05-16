Дэвис допускает продление контракта с «Баварией» из-за пассивности «Реала»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис может остаться в «Баварии».

По данным журналистов Bild Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька, защитник может себе представить, что проведет в мюнхенском клубе еще несколько лет. В его окружении отмечают, что такой вариант футболист считает достаточно привлекательным.

Готовность канадца остаться в «Баварии» связана в том числе с пассивностью «Реала», заинтересованного в его подписании.

При этом отмечается, что пока Дэвис не готов пойти на уступки при обсуждении зарплаты. Ранее сообщалось, что он требует 20 млн евро в год.

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22 комментария
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Вот это требования в Реале. Игрок другой команды не должен праздновать гол в ворота Реала, а то его не возьмут.
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Менди просто слишком хорошо отыграл сезон, чтобы его сливать
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Ответ cZeiss
Уход Дэвиса и приход Тео было бы топовым вариантом. Но вот отпустит ли Милан Тео
Ну, за большие деньги Милан любого игрока отпустит. Такая модель сейчас.
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Уход Дэвиса и приход Тео было бы топовым вариантом.
Но вот отпустит ли Милан Тео
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Насколько флаг Винисиус-Дэвис может выглядеть устрашающе в атаке, настолько же неуверенно он может выглядеть в защите
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Ответ Сергей Максимюк
Насколько флаг Винисиус-Дэвис может выглядеть устрашающе в атаке, настолько же неуверенно он может выглядеть в защите
Ну не надо, Вини в защите отрабатывает как надо и очень эффективно.
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Хорошо, что Реал передумал его покупать. Альфонсо - хороший игрок, но сейчас он не стоит денег, которые за него хотят. Менди в полном порядке, а на подмену подойдёт Фран или Мигель. Дэвис нужен, чтобы давать ширину атаки, но лучше на фланге Вини иметь более оборонительного игрока.
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пассивный реал, ...
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Ответ Угараю_с_вас
Ну не надо, Вини в защите отрабатывает как надо и очень эффективно.
Зато Дэвис не отрабатывает как надо
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Ответ Владислав Харламов
Менди просто слишком хорошо отыграл сезон, чтобы его сливать
Поэтому Анчелотти настаивает на продлении контракта.
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Дэвис в этом сезоне менее стабилен чем Ферлан Менди не вижу смысла в его переходе .
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Зачем нужен ленивый Дэйвис,когда есть Менди
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Сначала Реал пустил слух, что Дэвиса возьмут в 2025 бесплатно, теперь Бавария ответила)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Мадрид просто понял, что такой крайний защитник будет даже хуже чем Менди
Менди сейчас идеален! Джвис слабее его на голову
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Ответ Сергей Максимюк
Насколько флаг Винисиус-Дэвис может выглядеть устрашающе в атаке, настолько же неуверенно он может выглядеть в защите
И Эндрик к ним в компанию на этом фланге
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Ответ Андрей Лавров
Зато Дэвис не отрабатывает как надо
Марсело вообще никак не отрабатывал и это ему вообще никак не мешало)
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Ответ Homelander_666
Хорошо, что Реал передумал его покупать. Альфонсо - хороший игрок, но сейчас он не стоит денег, которые за него хотят. Менди в полном порядке, а на подмену подойдёт Фран или Мигель. Дэвис нужен, чтобы давать ширину атаки, но лучше на фланге Вини иметь более оборонительного игрока.
Я бы очень хотел, чтобы Мадрид вернул Гуттьереса.
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