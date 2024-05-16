У Месси самая высокая гарантированная зарплата в МЛС – 20,5 млн долларов в год. Инсинье – 2-й, Бускетс – 3-й
У Лионеля Месси самая высокая зарплата в МЛС.
Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков МЛС, оклад форварда составляет 12 млн долларов в год, а объем гарантированных выплат превышает 20 млн.
Среднегодовая гарантированная компенсация включает в себя оклад и все гарантированные бонусы, размер которых делится на срок действия контракта (с учетом опции продления). Также учитываются любые выплаты, связанные с маркетингом, и отчисления агентам. В то же время не принимаются в расчет бонусы, зависящие от выступлений игрока или команды, поскольку они могут быть и не получены.
В десятку игроков с самым высоким окладом входят:
1. Лионель Месси («Интер Майами») – 12 000 000 долларов.
2. Серджи Бускетс («Интер Майами») – 8 499 996 долларов.
3. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 7 500 000 долларов.
4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») – 7 350 000 долларов.
5. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») – 5 405 000 долларов.
6. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») – 4 750 000 долларов.
7. Себастьян Дриусси («Остин») – 4 500 000 долларов.
8. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») – 4 250 000 долларов.
9. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») – 4 000 000 долларов.
10. Хани Мухтар («Нэшвилл») – 3 800 000 долларов.
В топ-10 по размеру средней гарантированной компенсации попали:
1. Лионель Месси («Интер Майами») – 20 446 667 долларов.
2. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 15 400 000 долларов.
3. Серджи Бускетс («Интер Майами») – 8 774 996 долларов.
4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») – 8 153 000 долларов.
5. Себастьян Дриусси («Остин») – 6 722 500 долларов.
6. Федерико Бернардески («Торонто») – 6 295 381 доллар.
7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») – 6 035 625 долларов.
8. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») – 5 246 875 долларов.
9. Хани Мухтар («Нэшвилл») – 5 211 667 долларов.
10. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») – 4 452 083 доллара.