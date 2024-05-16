У Месси самая высокая гарантированная зарплата в МЛС – 20,5 млн долларов в год. Инсинье – 2-й, Бускетс – 3-й

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У Лионеля Месси самая высокая зарплата в МЛС.

Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков МЛС, оклад форварда составляет 12 млн долларов в год, а объем гарантированных выплат превышает 20 млн.

Среднегодовая гарантированная компенсация включает в себя оклад и все гарантированные бонусы, размер которых делится на срок действия контракта (с учетом опции продления). Также учитываются любые выплаты, связанные с маркетингом, и отчисления агентам. В то же время не принимаются в расчет бонусы, зависящие от выступлений игрока или команды, поскольку они могут быть и не получены.

В десятку игроков с самым высоким окладом входят:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 12 000 000 долларов.

2. Серджи БускетсИнтер Майами») – 8 499 996 долларов.

3. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 7 500 000 долларов.

4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») – 7 350 000 долларов.

5. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») – 5 405 000 долларов.

6. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») – 4 750 000 долларов.

7. Себастьян Дриусси («Остин») – 4 500 000 долларов.

8. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») – 4 250 000 долларов.

9. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») – 4 000 000 долларов.

10. Хани Мухтар («Нэшвилл») – 3 800 000 долларов.

В топ-10 по размеру средней гарантированной компенсации попали:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 20 446 667 долларов.

2. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 15 400 000 долларов.

3. Серджи Бускетс («Интер Майами») – 8 774 996 долларов.

4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») – 8 153 000 долларов.

5. Себастьян Дриусси («Остин») – 6 722 500 долларов.

6. Федерико Бернардески («Торонто») – 6 295 381 доллар.

7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») – 6 035 625 долларов.

8. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») – 5 246 875 долларов.

9. Хани Мухтар («Нэшвилл») – 5 211 667 долларов.

10. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») – 4 452 083 доллара.

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7 комментариев
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Добавьте Бускетсу 4 доллара. Во мне перфекционист негодует
+4
-1
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Ответ Eden Hazard
6,75 млн Дриусси... Не думал что кто то более щедр чем Зенит.
Он лучший бомбардир лиги. Отлично играет, и переходил он на понижение. РПЛ в тот момент была интереснее, чем МЛС
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+1
Альба и Суарес за копейки играют?
+2
-2
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