«Кубань» вылетела из Первой лиги после трех сезонов в турнире

Теги Первая лига Торпедо Кубань Вторая лига А Футбол

«Кубань» проиграла «Торпедо» (0:1) в перенесенном матче 24-го тура Первой лиги.

Таким образом, краснодарский клуб вылетел из Мелбет Первой лиги и в следующем сезоне сыграет в LEON Второй лиге А.

Команда одержала 5 побед при 8 ничьих и 19 поражениях в нынешнем сезоне и занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка.

«Кубань» играла в Первой лиге три сезона подряд.

Торпедо – Кубань 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 мая, 19.30, «Лужники»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – Стефанович.
ТорпедоБотнарь, Шевченко, Бородин, Иваньков, Кузьмичев, Костин, Горбунов, Москвичев, Гуз, Червяков, Тугарев, Чурич, Гонгадзе, Шамкин, Лебеденко, Стефанович.
КубаньНестеренко, Таказов, Веденеев, Махатадзе, Бакалюк, Солоп, Кенфак, Шарипов, Безденежных, Абдоков, Мосейчук, Левин, Рейхмен, Фаттахов, Грузнов, Ежков.
Предупреждения:
Лебеденко (20), Рейхмен (64), Безденежных (68), Ботнарь (83).

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8 комментариев
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И так уже под конец сезона было понятно, что Кубани дорога во вторую лигу. Осталось только узнать, кто составит компанию.
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Эта Кубань которая по счету?
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16 мая в Краснодаре будет объявлено праздничным днём!
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Ответ Thab78
И так уже под конец сезона было понятно, что Кубани дорога во вторую лигу. Осталось только узнать, кто составит компанию.
Надеюсь, не Сокол )
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Ответ Этот Райола хочет денег
Там уже ведутся переговоры о судьбе Кубани в случае дальнейшего падения из второй лиги, чем черт не шутит. Лига Ада серьезно восприняла эту фразу и категорически отказалась рассматривать вопрос принятия этих падших)...
Из второй лиги можно упасть в любителськую лигу,но там как раз сейчас играет настоящая Кубань созданная в 1928г(бренд ее никуда не делся) а не эта подделка.
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