«Кубань» вылетела из Первой лиги после трех сезонов в турнире

«Кубань» проиграла «Торпедо» (0:1) в перенесенном матче 24-го тура Первой лиги.

Таким образом, краснодарский клуб вылетел из Мелбет Первой лиги и в следующем сезоне сыграет в LEON Второй лиге А.

Команда одержала 5 побед при 8 ничьих и 19 поражениях в нынешнем сезоне и занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка.

«Кубань» играла в Первой лиге три сезона подряд.