«Кубань» вылетела из Первой лиги после трех сезонов в турнире
«Кубань» проиграла «Торпедо» (0:1) в перенесенном матче 24-го тура Первой лиги.
Таким образом, краснодарский клуб вылетел из Мелбет Первой лиги и в следующем сезоне сыграет в LEON Второй лиге А.
Команда одержала 5 побед при 8 ничьих и 19 поражениях в нынешнем сезоне и занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка.
«Кубань» играла в Первой лиге три сезона подряд.
- Дата проведения
- 16 мая, 19.30, «Лужники»
- Гол:
- 1:0 – 5 Стефанович.
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Торпедо –
Ботнарь, Шевченко, Бородин, Иваньков, Кузьмичев, Костин, Горбунов, Москвичев, Гуз, Червяков, Тугарев, Чурич, Гонгадзе, Шамкин, Лебеденко, Стефанович.
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Кубань –
Нестеренко, Таказов, Веденеев, Махатадзе, Бакалюк, Солоп, Кенфак, Шарипов, Безденежных, Абдоков, Мосейчук, Левин, Рейхмен, Фаттахов, Грузнов, Ежков.
- Предупреждения:
- Лебеденко (20), Рейхмен (64), Безденежных (68), Ботнарь (83).