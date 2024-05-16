Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Дойче банк Парк».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Айнтрахт Франкфурт: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Айнтрахт Франкфурт
- Боруссия М – Айнтрахт Ф : 1 – 1
- Айнтрахт Ф – Байер : 1 – 5
- Бавария – Айнтрахт Ф : 2 – 1
- Айнтрахт Ф – Аугсбург : 3 – 1
- Штутгарт – Айнтрахт Ф : 3 – 0
Последние матчи РБ Лейпциг
- РБ Лейпциг – Вердер : 1 – 1
- Хоффенхайм – РБ Лейпциг : 1 – 1
- РБ Лейпциг – Боруссия Д : 4 – 1
- Хайденхайм – РБ Лейпциг : 1 – 2
- РБ Лейпциг – Вольфсбург : 3 – 0
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