Хави проводит 100-ю игру во главе «Барсы» в Ла Лиге – 9-м среди тренеров «Барсы». Рекорд у Кройффа – 300

Теги Барселона Хави Ла Лига Йохан Кройфф Альмерия Футбол

Хави проводит 100-ю игру в Ла Лиге на посту главного тренера «Барселоны».

Каталонский клуб играет в гостях с «Альмерией» (0:0, первый тайм) в матче 36-го тура Ла Лиги. 

Эта игра стала 100-й для Хави в Ла Лиге на посту главного тренера «Барселоны». Он возглавляет клуб с 2021 года.

Хави стал девятым тренером «блауграны» с сотней матчей в чемпионате Испании. Рекорд по этому показателю у Йохана Кройффа – 300.

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10 комментариев
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Ответ Роман
Уже 4 год физрук у руля.
Как 4, если он пришёл в конце 2021?
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ну и хватит, соточка и можно увольнять лицемера-нытика.
хватит создавать сотые аки!!!!!!
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Хави прекрасный тренер, как ни крути. На своём месте, хорошую работу проделал. Молодые растут, играют, команда на правильном пути. Бартомеу сделал всё, чтобы Барса погибла и кое как выходят из этого кризиса ужасного. Хави остаётся и это замечательно!
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У Хави при этом в кризис Барсе % побед больше 👍🏻🔥
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Фермин хорош, пас Форта просто конфетка👍🏻🔥
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Ответ Роман
Уже 4 год физрук у руля.
футбол вы вообще не смотрите. Хави 2 с половиной года возглавляет Барсу.
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Ответ Роман
Уже 4 год физрук у руля.
пока 👋
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