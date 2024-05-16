Хави проводит 100-ю игру во главе «Барсы» в Ла Лиге – 9-м среди тренеров «Барсы». Рекорд у Кройффа – 300

Хави проводит 100-ю игру в Ла Лиге на посту главного тренера «Барселоны».

Каталонский клуб играет в гостях с «Альмерией» (0:0, первый тайм) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Эта игра стала 100-й для в на посту главного тренера «Барселоны». Он возглавляет клуб с 2021 года.

Хави стал девятым тренером «блауграны» с сотней матчей в чемпионате Испании. Рекорд по этому показателю у Йохана Кройффа – 300.