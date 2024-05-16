Ещенко о Станковиче в «Спартаке»: «Все бывшие футболисты с титулами добивались чего-то и тренерами. Посмотрите на Алонсо»

Андрей Ещенко отреагировал на назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

Соглашение с 45‑летним специалистом будет рассчитано на два года. Ранее серб тренировал «Ференцварош», «Црвену Звезду» и «Сампдорию».

«Сербы – наши братья. Тем более не забывайте, где он играл. В таких командах каждая игра почти дерби, как и в «Спартаке». Уверен, что он даст команде эмоциональный подъем.

Посмотрите на Алонсо в «Байере». Все бывшие футболисты с титулами добивались чего‑то и на тренерском посту. Они тренируют больше половины команд в мире.

Понятно, что результат зависит от многих факторов. Но здорово, что многие бывшие футболисты остаются в футболе и после завершения карьеры», – сказал экс-игрок « ».

В качестве игрока серб шесть раз выигрывал чемпионат Италии в составе «Интера» и «Лацио», стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по шесть раз завоевывал Кубок и Суперкубок Италии, по разу выиграл чемпионат Югославии и Суперкубок УЕФА.

Черданцев о Станковиче: «Бомбическое назначение – прямо в яблочко. Такого титулованного футболиста в качестве тренера в России не было»