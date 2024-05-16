Ещенко о Станковиче в «Спартаке»: «Все бывшие футболисты с титулами добивались чего-то и тренерами. Посмотрите на Алонсо»

Теги Спартак Деян Станкович Хаби Алонсо Андрей Ещенко премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Ещенко отреагировал на назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

Соглашение с 45‑летним специалистом будет рассчитано на два года. Ранее серб тренировал «Ференцварош», «Црвену Звезду» и «Сампдорию».

«Сербы – наши братья. Тем более не забывайте, где он играл. В таких командах каждая игра почти дерби, как и в «Спартаке». Уверен, что он даст команде эмоциональный подъем.

Посмотрите на Алонсо в «Байере». Все бывшие футболисты с титулами добивались чего‑то и на тренерском посту. Они тренируют больше половины команд в мире.

Понятно, что результат зависит от многих факторов. Но здорово, что многие бывшие футболисты остаются в футболе и после завершения карьеры», – сказал экс-игрок «Спартака».

В качестве игрока серб шесть раз выигрывал чемпионат Италии в составе «Интера» и «Лацио», стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по шесть раз завоевывал Кубок и Суперкубок Италии, по разу выиграл чемпионат Югославии и Суперкубок УЕФА.

Черданцев о Станковиче: «Бомбическое назначение – прямо в яблочко. Такого титулованного футболиста в качестве тренера в России не было»

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14 комментариев
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Или на Тьерри Анри
+20
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+20
Особенно Гарри Невилл
+13
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+13
Ну да, прям все
Миланские бисты Зеедорф, Гаттузо, Инзаги, Гуллит. или Анри какой-нибудь
Там список огромный
+12
-1
+11
Ответ kbvetal
Или на Тьерри Анри
или на Марадону
+6
0
+6
Ответ Niko [Ars]
Ну да, прям все Миланские бисты Зеедорф, Гаттузо, Инзаги, Гуллит. или Анри какой-нибудь Там список огромный
Пирло, Невилл, Руни, Лэмпард, Ширер, Марадона, Маттеус, Стоичков.
+5
0
+5
зачем нам смотреть на Алонсо... при живом Аленичеве
+4
0
+4
Помню как Гуллит феерил в Тереке
+3
0
+3
Эра тренеров-недофутболистов в Спартаке закончилась, началась эра суперфутболистов... Потом снова недофутболистов назначат... Не будет пока готов Мостовой и диплом тренера не получит...
+2
0
+2
Ответ Niko [Ars]
Ну да, прям все Миланские бисты Зеедорф, Гаттузо, Инзаги, Гуллит. или Анри какой-нибудь Там список огромный
Индзаги свою нишу занял. Успешно тренирует команды серии Б, выводит в элиту.
+2
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+2
Ведь можно сказать "многие" но не, надо сказать ВСЕЕЕЕ
+1
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+1
Ответ Toha1090
Ведь можно сказать "многие" но не, надо сказать ВСЕЕЕЕ
Вернее, не только лишь все.
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Ещенко Лаудрупа в Спартаке не хочет вспомнить?
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Посмотрите на Пирло с лемпардом :)
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