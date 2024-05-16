Унион Берлин – Фрайбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Унион Берлин и Фрайбург в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Унион Берлин – Фрайбург
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Унион Берлин
- Кельн – Унион : 3 – 2
- Унион – Бохум : 3 – 4
- Боруссия М – Унион : 0 – 0
- Унион – Бавария : 1 – 5
- Аугсбург – Унион : 2 – 0
Последние матчи Фрайбург
- Фрайбург – Хайденхайм : 1 – 1
- Кельн – Фрайбург : 0 – 0
- Фрайбург – Вольфсбург : 1 – 2
- Фрайбург – Майнц : 1 – 1
- Дармштадт – Фрайбург : 0 – 1
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