Вердер – Бохум где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Вердер и Бохум в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Везерштадион».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вердер – Бохум
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Вердер
- РБ Лейпциг – Вердер : 1 – 1
- Вердер – Боруссия М : 2 – 2
- Аугсбург – Вердер : 0 – 3
- Вердер – Штутгарт : 2 – 1
- Байер – Вердер : 5 – 0
Последние матчи Бохум
- Бохум – Байер : 0 – 5
- Унион – Бохум : 3 – 4
- Бохум – Хоффенхайм : 3 – 2
- Вольфсбург – Бохум : 1 – 0
- Бохум – Хайденхайм : 1 – 1
Прогноз на матч Вердер – Бохум
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡