Зарема о Станковиче в «Спартаке»: «С «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом, а «Сампдория» с Деяном вылетела. Удачи тренеру, она ему ох как понадобится»

Теги Спартак Станислав Черчесов Сампдория Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Венгрия Д2 Италия Ференцварош Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о заключении контракта с Деяном Станковичем. Соглашение с новым главным тренером рассчитано на два года.

«Конкуренция в чемпионатах Венгрии и Сербии иная, с «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом. «Црвена Звезда» банально вечный чемпион, как «Зенит» в России. Поэтому чемпионство этих клубов – не показатель работы тренера.

А вот «Сампдория» с ним впервые за 12 лет вылетела в Серию Б. Если Станковичу удастся сплотить коллектив и привить ментальность победителя игрокам, какая была у него самого в «Интере»... Удачи новому тренеру, она ему ох как понадобится», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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35 комментариев
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Зарема о Станковиче в «Спартаке»: «Сампдория» с Деяном вылетела. Удачи тренеру и в Спартаке...
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Умеет яду плеснуть 💥🥊
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Можно увольнять сразу, Зарема сглазила)
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Ответ Этот Райола хочет денег
Не знаю каков Станкович как тренер, но пусть он добьется хорошего результата уже ради того, чтобы прищемить ядовитый язык одной завистливой змее!)...
Мостовому?
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0
+7
Ответ Surviving
Экспертное мнение подъехало.
Эскорт.ное
+7
-2
+5
Ответ .ru
Зарема о Станковиче в «Спартаке»: «Сампдория» с Деяном вылетела. Удачи тренеру и в Спартаке...
Смешно ))
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+3
Не знаю каков Станкович как тренер, но пусть он добьется хорошего результата уже ради того, чтобы прищемить ядовитый язык одной завистливой змее!)...
+5
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+1
Судя по тому, что Сампдория так и продолжает тонуть в Серии Б, то и Гвардиола их вряд ли спас бы в том сезоне, когда к ним Станкович пришел(возглавил он ее когда она уже последняя шла)
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Ну как тренер Станкович реально сомнительный, он харизматичный, может мотиватор хороший, каких то гениальных решений вряд ли от него стоит ждать
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Ответ Буратино55
Ну как тренер Станкович реально сомнительный, он харизматичный, может мотиватор хороший, каких то гениальных решений вряд ли от него стоит ждать
Тогда Валерку надо было брать !
Он языком гопника в совершенстве владеет и слов нужных явно побольше знает )
И тоже иностранец !
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А абскаля она притащила прямо из Реал Мадрида конечно
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То ли дело Ваноли и Абаскаль , приглашение которых ты одобряла! У них то победного опыта было ух , закачаешься - на каждого по 3 выигранных ЛЧ! Ну если бы не Сампдория с донным составом, сказала бы , что в Венгрии и Сербии нет конкуренции и вообще как-то раздался Станкович после карьеры, каким-то толстым стал …
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Ответ Роман Шаров
Следующий Мостовой ? 🤣🤣🤣
Мостовой уже благословил, дал добро, так сказать
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Ответ T622222
Умеет яду плеснуть 💥🥊
На то она и ядовитый плющь
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Ответ Александр Кудрявцев
На то она и ядовитый плющь
кстати да
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Ответ xoms
Не повезло Деяну, буквы Р нету, теперь его Зарема загнобит!
Нет буквы Р, значит удача очень понадобится ;)
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Ответ Клирик
Они с Мостовым на одной базе яд берут?
У ядовитых яд с рождения
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Да он на полгода как и остальные.
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Станкович (из кустов): «Ш…а!!!»
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Следующий Мостовой ? 🤣🤣🤣
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Сампдория уже вылетала безнадежно, когда Станковича назанчили, ему не удалось ее спаси.
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А Ваноли, Абаскаля, она прям из мадридского Реала забирала?
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Зарема дала "сдержанное добро".
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Хороша :)
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если правда это доводы заремы, то при федуновой, абаскаля, как тренера спартака, никто бы и не узнал. выбор был сделан, детородным органом)))
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Они с Мостовым на одной базе яд берут?
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Токсикоз
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Экспертное мнение подъехало.
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