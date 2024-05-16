Зарема о Станковиче в «Спартаке»: «С «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом, а «Сампдория» с Деяном вылетела. Удачи тренеру, она ему ох как понадобится»
Зарема Салихова высказалась о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».
Сегодня московский клуб объявил о заключении контракта с Деяном Станковичем. Соглашение с новым главным тренером рассчитано на два года.
«Конкуренция в чемпионатах Венгрии и Сербии иная, с «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом. «Црвена Звезда» банально вечный чемпион, как «Зенит» в России. Поэтому чемпионство этих клубов – не показатель работы тренера.
А вот «Сампдория» с ним впервые за 12 лет вылетела в Серию Б. Если Станковичу удастся сплотить коллектив и привить ментальность победителя игрокам, какая была у него самого в «Интере»... Удачи новому тренеру, она ему ох как понадобится», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Он языком гопника в совершенстве владеет и слов нужных явно побольше знает )
И тоже иностранец !