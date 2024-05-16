💣 «Спартак» возглавит экс-хавбек «Интера» Станкович. Контракт – на два года
Новым главным тренером «Спартака» станет бывший полузащитник «Интера».
Московский клуб объявил о заключении соглашения с Деяном Станковичем. Контракт рассчитан на два года.
Серб известен по выступлениям за «Лацио» и «Интер».
45-летний специалист тренировал «Црвену звезду» и «Сампдорию». Его последним местом работы был венгерский «Ференцварош».
Из «Ференцвароша» в «Спартак» также переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.
На данный момент исполняющим обязанности тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.
Не придерешься ..
И чеканить умеет и в футбол играл
Легенда «Интера»!
И отдельное спасибо, что не полевой командир)
Не знаю, какой из Станковича тренер (а игрок был с мировым именем), но опыт тренерский у него с 2014 года, когда начал ассистировать в Удинезе. В любом случае он провел карьеру в Италии - одном из самых тренерских (тактических) чемпионатов. В Цервене удачно поработал, быстро адаптируется в России, знает разные иностранные языки (итальянский и английский как минимум).
Нравится, что, судя по всему, это выбор Томаша Амарала. Если спортивному директору дадут работать, то это уже начала профессиональной работы, что так не хватало Спартаку.
Также под Станковича проще будет привозить легионеров.
Это интересно.
Ждём, когда ему позвонят и спросят