💣 «Спартак» возглавит экс-хавбек «Интера» Станкович. Контракт – на два года

Новым главным тренером «Спартака» станет бывший полузащитник «Интера».

Московский клуб объявил о заключении соглашения с Деяном Станковичем. Контракт рассчитан на два года.

Серб известен по выступлениям за «Лацио» и «Интер».

45-летний специалист тренировал «Црвену звезду» и «Сампдорию». Его последним местом работы был венгерский «Ференцварош».

Из «Ференцвароша» в «Спартак» также переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

На данный момент исполняющим обязанности тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.