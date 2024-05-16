💣 «Спартак» возглавит экс-хавбек «Интера» Станкович. Контракт – на два года

Теги Спартак Интер Лацио Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Владимир Слишкович Футбол

Новым главным тренером «Спартака» станет бывший полузащитник «Интера».

Московский клуб объявил о заключении соглашения с Деяном Станковичем. Контракт рассчитан на два года.

Серб известен по выступлениям за «Лацио» и «Интер».

45-летний специалист тренировал «Црвену звезду» и «Сампдорию». Его последним местом работы был венгерский «Ференцварош».

Из «Ференцвароша» в «Спартак» также переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

На данный момент исполняющим обязанности тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

261 комментарий
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Чеканить умеет,футбол играл на высоком уровне,походка футбольная,Мостовой будет доволен
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+571
Ответ Константин Михайлович
Чеканить умеет,футбол играл на высоком уровне,походка футбольная,Мостовой будет доволен
Не будем торопиться. Спартаковского прошлого нет, не понимает менталитет русских, в Сельте не играл и другие варианты.
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-1
+372
Новый цикл начался официально
+311
-34
+277
Ответ Aleksey Yashin
Глебчик же горел сегодня, что никакого цикла больше не существует)
Никакого Глебчика не существует))
+146
-1
+145
известный в прошлом игрок, мостовой явно доволен будет. все помним его гол в ворота шальке.
+115
-2
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Бедняга Мостовой
Не придерешься ..
И чеканить умеет и в футбол играл
+113
-1
+112
Ответ mutu_fs
Новый цикл начался официально
Глебчик же горел сегодня, что никакого цикла больше не существует)
+108
-8
+100
Всё-таки назначили тренера из Ференцвароша. Но есть нюанс
+77
0
+77
Ответ Константин Михайлович
Чеканить умеет,футбол играл на высоком уровне,походка футбольная,Мостовой будет доволен
Не будем торопиться, возможно мы узнаем о новых ключевых навыках, обязательно необходимых главному тренеру Спартака
+75
-1
+74
Напишите сразу для Мостового, что Станкович выигрывал ЛЧ, кубок кубков и Серию А (6 раз), то есть чеканить умеет скорее всего
+52
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+52
Нежданчик
+35
0
+35
Вот это поворот!!!
Легенда «Интера»!
+35
-5
+30
Ничего себе. И главное, без шума, слухов и всего подобного. Ну Ференцварош он первым с запасом сделал, до этого с Црвеной 3 чемпионства взял, опыт есть, да ещё и серб, которым у нас проще чем иностранцам из дальнего зарубежья. Добро пожаловать в Спартак и удачи!
+28
-3
+25
Про этого Мостовой не сможет гундеть, что он чеканить не умеет))
+23
-1
+22
Ответ Football Forever
Не будем торопиться. Спартаковского прошлого нет, не понимает менталитет русских, в Сельте не играл и другие варианты.
У Станковича за карьеру 116 голов, у Мостового-154. Ждём заявления царя, что человек, который забил меньше его не может быть тренером)
+22
-1
+21
Как и предсказывали - специалист из Ференцвароша.Но есть нюанс.
+18
0
+18
Вообще хорошо сработали, даже слухов о нем не было
И отдельное спасибо, что не полевой командир)
+17
0
+17
Ответ Владислав Ярлыков
Про этого Мостовой не сможет гундеть, что он чеканить не умеет))
Он найдет с чего гундеть
+16
0
+16
Не Карпин и не Черчесов - хорошо. Слишковича не оставили главным - хорошо, но его нужно оставить в штабе обязательно.
Не знаю, какой из Станковича тренер (а игрок был с мировым именем), но опыт тренерский у него с 2014 года, когда начал ассистировать в Удинезе. В любом случае он провел карьеру в Италии - одном из самых тренерских (тактических) чемпионатов. В Цервене удачно поработал, быстро адаптируется в России, знает разные иностранные языки (итальянский и английский как минимум).
Нравится, что, судя по всему, это выбор Томаша Амарала. Если спортивному директору дадут работать, то это уже начала профессиональной работы, что так не хватало Спартаку.
Также под Станковича проще будет привозить легионеров.
Это интересно.
+17
-2
+15
Мостовой: Как можно назначать тренером человека, который не играл в футбол… в Спартаке!?
+15
-1
+14
Ответ Martin Naceri
Бедняга Мостовой Не придерешься .. И чеканить умеет и в футбол играл
Видимо по этому принципу и подобрали чтоб месье Мостовой подотвалил))
+13
0
+13
Ответ pit4er
Напишите сразу для Мостового, что Станкович выигрывал ЛЧ, кубок кубков и Серию А (6 раз), то есть чеканить умеет скорее всего
Ничего писать не надо, он сам в спортс позвонит 🤣
+12
0
+12
Легенда!!давно таких в Россию не заносило
+13
-1
+12
ну этот начеканит поболе Мостового)
+12
-1
+11
Ответ El Terrible
Мостовой: Как можно назначать тренером человека, который не играл в футбол… в Спартаке!?
Ну он в Лужниках против Спартака играл, так что может сойти за опыт.
+8
0
+8
Ответ Slava Bo
Какого тренировал до?
Ференцварош, Сампдория и Црвена Звезда
+8
-1
+7
Отличный тренер. С харизмой.
+7
0
+7
Какого тренировал до?
+8
-1
+7
интересное решение. Выигрывал чемпионство с Црвеной, но потом в Сампдории показал себя не лучшим образом
+6
0
+6
Руководство специально назначило такого тренера, чтобы Мостовой был доволен.
Ждём, когда ему позвонят и спросят
+6
-1
+5
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