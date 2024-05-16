Хоффенхайм – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Хоффенхайм и Бавария в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Хоффенхайм – Бавария
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Хоффенхайм
- Дармштадт – Хоффенхайм : 0 – 6
- Хоффенхайм – РБ Лейпциг : 1 – 1
- Бохум – Хоффенхайм : 3 – 2
- Хоффенхайм – Боруссия М : 4 – 3
- Майнц – Хоффенхайм : 4 – 1
Последние матчи Бавария
- Бавария – Вольфсбург : 2 – 0
- Реал Мадрид – Бавария : 2 – 1
- Штутгарт – Бавария : 3 – 1
- Бавария – Реал Мадрид : 2 – 2
- Бавария – Айнтрахт Ф : 2 – 1
Прогноз на матч Хоффенхайм – Бавария
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