Президент «Наполи» о Конте: «Я никогда не упоминал его. Кажется, будто только он может вывести «Наполи» на топ-уровень, но это не так»
Президент «Наполи» заявил, что не рассматривал Антонио Конте в качестве тренера.
Ранее сообщалось, что итальянский специалист готов возглавить «Наполи», и стороны уже согласовали условия.
«Это вы [журналисты] говорите об Антонио Конте, я никогда не упоминал о нем. Это было на повестке в ноябре, вот и все.
Кажется, будто есть только один человек, который может вывести «Наполи» на топ-уровень, но это не так», – сказал Аурелио Де Лаурентис.