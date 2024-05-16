Президент «Наполи» о Конте: «Я никогда не упоминал его. Кажется, будто только он может вывести «Наполи» на топ-уровень, но это не так»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Футбол

Президент «Наполи» заявил, что не рассматривал Антонио Конте в качестве тренера.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист готов возглавить «Наполи», и стороны уже согласовали условия. 

«Это вы [журналисты] говорите об Антонио Конте, я никогда не упоминал о нем. Это было на повестке в ноябре, вот и все.

Кажется, будто есть только один человек, который может вывести «Наполи» на топ-уровень, но это не так», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

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2 комментария
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Ну естественно, кто ж такие бабки на хотелки Конте даст на юге
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Ответ rusik krasav4ik
Ну естественно, кто ж такие бабки на хотелки Конте даст на юге
Такие бабки даже в Англии не дают ))
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