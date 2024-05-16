Президент «Наполи» о Конте: «Я никогда не упоминал его. Кажется, будто только он может вывести «Наполи» на топ-уровень, но это не так»

Президент «Наполи» заявил, что не рассматривал Антонио Конте в качестве тренера.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист готов возглавить « », и стороны уже согласовали условия.

«Это вы [журналисты] говорите об , я никогда не упоминал о нем. Это было на повестке в ноябре, вот и все.

Кажется, будто есть только один человек, который может вывести «Наполи» на топ-уровень, но это не так», – сказал .