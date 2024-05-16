Тер Стеген вышел на 2-е место по матчам за «Барсу» среди вратарей – 411. Больше лишь у Вальдеса – 535

Теги Барселона Виктор Вальдес Лионель Месси Дани Алвес Ла Лига рейтинги Альмерия Андони Субисаррета Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген проводит 411-й матч за «Барселону».

Каталонский клуб играет в гостях с «Альмерией» (0:0, первый тайм) в матче 36-го тура Ла Лиги

Этот матч стал 411-м для вратаря Марка-Андре тер Стегена за сине-гранатовых. Немец обогнал по этому показателю Андони Субисаррету (410) и вышел на второе место по числу игр среди вратарей за всю историю «Барсы».

Больше матчей в составе каталонского клуба среди голкиперов провел только Виктор Вальдес – 535 игр в период с 2002 по 2014 год. 

Кроме того, среди иностранных игроков «Барселоны» только Лионель Месси провел больше матчей, чем тер Стеген – у аргентинца 778 игр в составе каталонцев, у Дани Алвеса – 408. 

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5 комментариев
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Легенда.
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Во время летит, помню подростком ещё читал про него статьи когда он играл в Мёнхенгладбахе
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Стена !
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Вальдес в нынешнем возрасте МТШ ушел из Барсы по своей глупости и угробил свою карьеру. Года через 3-4 немец будет первым.
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Две легенды Барселоны .
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