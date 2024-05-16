Тер Стеген вышел на 2-е место по матчам за «Барсу» среди вратарей – 411. Больше лишь у Вальдеса – 535

Марк-Андре тер Стеген проводит 411-й матч за «Барселону».

Каталонский клуб играет в гостях с «Альмерией» (0:0, первый тайм) в матче 36-го тура .

Этот матч стал 411-м для вратаря Марка-Андре тер за сине-гранатовых. Немец обогнал по этому показателю (410) и вышел на второе место по числу игр среди вратарей за всю историю «Барсы».

Больше матчей в составе каталонского клуба среди голкиперов провел только – 535 игр в период с 2002 по 2014 год.

Кроме того, среди иностранных игроков «Барселоны» только провел больше матчей, чем тер Стеген – у аргентинца 778 игр в составе каталонцев, у Дани Алвеса – 408.