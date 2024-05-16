Байер – Аугсбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Байер и Аугсбург в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «БайАрена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Байер – Аугсбург
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Байер
- Бохум – Байер : 0 – 5
- Байер – Рома : 2 – 2
- Айнтрахт Ф – Байер : 1 – 5
- Рома – Байер : 0 – 2
- Байер – Штутгарт : 2 – 2
Последние матчи Аугсбург
- Аугсбург – Штутгарт : 0 – 1
- Боруссия Д – Аугсбург : 5 – 1
- Аугсбург – Вердер : 0 – 3
- Айнтрахт Ф – Аугсбург : 3 – 1
- Аугсбург – Унион : 2 – 0
Прогноз на матч Байер – Аугсбург
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