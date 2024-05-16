Алаба перенес новую операцию на колене. Она незначительная и задержит восстановление не больше чем на 2 недели

Давид Алаба перенес новую операцию на колене.

В декабре 2023 года защитник мадридского «Реала» в матче против «Вильярреала» получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и позже перенес операцию. Ранее сообщалось, что игрок сможет вернуться на поле только в сентябре или октябре сезона-2024/25.

продолжал работать над тем, чтобы восстановиться как можно скорее, и посещал нескольких специалистов в Австрии и . Во время одного из последних обследований специалисты рекомендовали игроку вернуться в клинику для проведения новой операции.

Операция была незначительной, Давиду лишь «почистили» колено. Ожидается, что она отложит восстановление австрийца не больше чем на две недели.

Несмотря на то, что Алаба точно не сыграет в составе сборной Австрии на Евро-2024, он может войти в штаб национальной команды по приглашению Ральфа Рангника.