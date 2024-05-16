Алаба перенес новую операцию на колене. Она незначительная и задержит восстановление не больше чем на 2 недели

Теги Реал Мадрид Ла Лига сборная Австрии по футболу травмы Давид Алаба Здоровье Футбол

Давид Алаба перенес новую операцию на колене.

В декабре 2023 года защитник мадридского «Реала» в матче Ла Лиги против «Вильярреала» получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и позже перенес операцию. Ранее сообщалось, что игрок сможет вернуться на поле только в сентябре или октябре сезона-2024/25. 

Алаба продолжал работать над тем, чтобы восстановиться как можно скорее, и посещал нескольких специалистов в Австрии и Мадриде. Во время одного из последних обследований специалисты рекомендовали игроку вернуться в клинику для проведения новой операции.

Операция была незначительной, Давиду лишь «почистили» колено. Ожидается, что она отложит восстановление австрийца не больше чем на две недели.

Несмотря на то, что Алаба точно не сыграет в составе сборной Австрии на Евро-2024, он может войти в штаб национальной команды по приглашению Ральфа Рангника. 

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4 комментария
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алаба пора уже куда нибудь в млс, зарплату получает большую но не играет, отпустить надо и всё
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Алаба еще сезон и спасибо! Нужны молодые, быстрые защитники Реалу!
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В Мадриде уже его и не вижу, не Начо все таки, не прям свой.
А зарплата конская - предложить сезон на скамейке, или правда в млс/ Аравию
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Похоже ему понравилось чилить.У Куртуа были те же кресты+мениск и он опу рвёт вернуться,чего не скажешь об Алабе.Неужели конспекты Азара нарыл в раздевалке?
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