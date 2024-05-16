Пол Мерсон: «Арсеналу» придется смириться с тем, что «Ман Сити» непобедим в чемпионате. Вот почему титул Клоппа с «Ливерпулем» – монументальное достижение»
Пол Мерсон отметил значимость победы «Ливерпуля» в АПЛ в 2020 году.
«В этом «Арсенал» не совершил ровным счетом никаких ошибок и здорово оправился после того, как в прошлом сезоне упустил титул, но грустная правда заключается в том, что он, скорее всего, снова станет вторым.
Это прекрасная команда с очень хорошим молодым тренером, Микелем Артетой, и меня беспокоит только то, сумеет ли она психологически восстановиться от двух опустошительных попыток выиграть чемпионат.
Все дело во времени. «Арсеналу» нужно просто смириться с тем фактом, что он раскрылся в тот момент, когда «Манчестер Сити» практически непобедим в рамках 38-матчевого сезона АПЛ.
Вот почему я считаю, что чемпионство Клоппа с «Ливерпулем» – монументальное достижение», – отметил бывший нападающий сборной Англии.