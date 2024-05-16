Пол Мерсон: «Арсеналу» придется смириться с тем, что «Ман Сити» непобедим в чемпионате. Вот почему титул Клоппа с «Ливерпулем» – монументальное достижение»

Теги Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон отметил значимость победы «Ливерпуля» в АПЛ в 2020 году.

«В этом «Арсенал» не совершил ровным счетом никаких ошибок и здорово оправился после того, как в прошлом сезоне упустил титул, но грустная правда заключается в том, что он, скорее всего, снова станет вторым.

Это прекрасная команда с очень хорошим молодым тренером, Микелем Артетой, и меня беспокоит только то, сумеет ли она психологически восстановиться от двух опустошительных попыток выиграть чемпионат.

Все дело во времени. «Арсеналу» нужно просто смириться с тем фактом, что он раскрылся в тот момент, когда «Манчестер Сити» практически непобедим в рамках 38-матчевого сезона АПЛ.

Вот почему я считаю, что чемпионство Клоппа с «Ливерпулем» – монументальное достижение», – отметил бывший нападающий сборной Англии.

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7 комментариев
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Клопп взял АПЛ с пиковым сити, да ещё и лч с пиковыми сити, Реалом и так камбэкнув Барсу. Он уже в истории. Да, наверно можно было выиграть больше, но что есть то есть
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Клопп 3 раза брал 90+ очков в лиге, где любой середняк тебе доставит хлопот . 1 титул - банальное невезение. Его период в Ливерпуле - это грандиозный успех.
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Ответ Россия Мощь
Манчестер сити реально силён. не болельщик Сити
С сити конкурировать по финансам может только мю, но тот хаос в управлении позволяет им бороться за топ-7.
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Манчестер сити реально силён. не болельщик Сити
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Ответ Alexey Burkin
Клопп взял АПЛ с пиковым сити, да ещё и лч с пиковыми сити, Реалом и так камбэкнув Барсу. Он уже в истории. Да, наверно можно было выиграть больше, но что есть то есть
Пиковый Реал? Ааа! Тот самый, который дома отлетел от Аякса 1:4... Припоминаю
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