Пол Мерсон: «Арсеналу» придется смириться с тем, что «Ман Сити» непобедим в чемпионате. Вот почему титул Клоппа с «Ливерпулем» – монументальное достижение»

Пол Мерсон отметил значимость победы «Ливерпуля» в АПЛ в 2020 году.

«В этом « » не совершил ровным счетом никаких ошибок и здорово оправился после того, как в прошлом сезоне упустил титул, но грустная правда заключается в том, что он, скорее всего, снова станет вторым.

Это прекрасная команда с очень хорошим молодым тренером, , и меня беспокоит только то, сумеет ли она психологически восстановиться от двух опустошительных попыток выиграть чемпионат.

Все дело во времени. «Арсеналу» нужно просто смириться с тем фактом, что он раскрылся в тот момент, когда « » практически непобедим в рамках 38-матчевого сезона .

Вот почему я считаю, что чемпионство Клоппа с « » – монументальное достижение», – отметил бывший нападающий сборной Англии.