Агент Бабича: «Спартак» выиграет титул в следующем году. Станкович выигрывал везде, где работал»

Агент Срджана Бабича считает, что «Спартак» станет чемпионом в следующем году.

«Станкович – хороший выбор для « », он выиграет титул в следующем году, потому что, где бы он ни работал, он выигрывал титулы!

Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как . Они здесь ради общей цели – занять первое место в следующем сезоне и выиграть Кубок», – сказал Мануэль Стоянович.