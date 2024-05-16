Агент Бабича: «Спартак» выиграет титул в следующем году. Станкович выигрывал везде, где работал»
Агент Срджана Бабича считает, что «Спартак» станет чемпионом в следующем году.
«Станкович – хороший выбор для «Спартака», он выиграет титул в следующем году, потому что, где бы он ни работал, он выигрывал титулы!
Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как Станкович. Они здесь ради общей цели – занять первое место в следующем сезоне и выиграть Кубок», – сказал Мануэль Стоянович.