Агент Бабича: «Спартак» выиграет титул в следующем году. Станкович выигрывал везде, где работал»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия агенты Срджан Бабич Футбол

Агент Срджана Бабича считает, что «Спартак» станет чемпионом в следующем году.

«Станкович – хороший выбор для «Спартака», он выиграет титул в следующем году, потому что, где бы он ни работал, он выигрывал титулы!

Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как Станкович. Они здесь ради общей цели – занять первое место в следующем сезоне и выиграть Кубок», – сказал Мануэль Стоянович.

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18 комментариев
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Может ошибаюсь, но он по моему с кем то вылетел в Италии
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Югославский агент югославского игрока расхваливает югославского тренера - эка невидаль. На деле все трое срубят бабок и уедут в евросоюз, скорее всего без титулов.
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Ответ Эдуард Романов
Может ошибаюсь, но он по моему с кем то вылетел в Италии
Все верно, с Сампдорией
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В Италии выиграл путевку в серию Б
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Ответ NIK7478
Глупость от агента!Станкович выигрывал титулы с такими командами и в таких лигах (Венгрия и Сербия), где невозможно было не выиграть! В тех командах за второе место увольняют! А в РПЛ мы видим, что творится - каждый может выиграть у каждого. Тем более, что конкурентов у Спартака команд 5-6 за титулы, которые по составу и по игре ничем не уступают Спартаку. Так что следующий сезон без титулов может оказаться последним и для Станковича, и для спортивного директора Амарала. Легко.
В Сербии у него два дубля, при этом ЦЗ не выигрывала десять лет кубок. Что-то да может быть как результат работы.
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Агент Бабича, ну не спеши, дорогой. Ты зачем нечистые силы на Спартак нагоняешь?
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Выбор тренера для «Спартака» несомненно хороший. Но для титулов одного тренера мало. Нынешней «Спартак» остаётся без них не из-за тренера
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Обязательно выиграет. Если раньше не получит неустойку за контракт - добавил агент.
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Ответ Эдуард Романов
Может ошибаюсь, но он по моему с кем то вылетел в Италии
Он ее изначально принял в крайне тяжелом положении с 3 очками в 9 матчах
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Ответ NIK7478
Глупость от агента!Станкович выигрывал титулы с такими командами и в таких лигах (Венгрия и Сербия), где невозможно было не выиграть! В тех командах за второе место увольняют! А в РПЛ мы видим, что творится - каждый может выиграть у каждого. Тем более, что конкурентов у Спартака команд 5-6 за титулы, которые по составу и по игре ничем не уступают Спартаку. Так что следующий сезон без титулов может оказаться последним и для Станковича, и для спортивного директора Амарала. Легко.
Все это глупости, топ может слиться, а ноунейм взлететь, дело случая, даже тот тренер, что всю карьеру ,все подряд сливал, может найти свой клуб, где у него попрет, а условный топарь, который брал лигу чемпионов, все позорно слить
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Ответ coldwar
Югославский агент югославского игрока расхваливает югославского тренера - эка невидаль. На деле все трое срубят бабок и уедут в евросоюз, скорее всего без титулов.
Чисто бизнес ничего личного
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Ответ Эдуард Романов
Может ошибаюсь, но он по моему с кем то вылетел в Италии
В последнем матче проиграл кубок Венгрии
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Ждём обновление команды игроками из Сербии ...
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Выиграет обязательно причем уже в третьем туре))
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Что бы выиграть титул со спортаком, Станковичу надо быть не тренером, а экзорцистом.
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Перечитай русские пословицы-не говори гоп пока не перепрыгнешь- а так я только За
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Глупость от агента!Станкович выигрывал титулы с такими командами и в таких лигах (Венгрия и Сербия), где невозможно было не выиграть! В тех командах за второе место увольняют! А в РПЛ мы видим, что творится - каждый может выиграть у каждого. Тем более, что конкурентов у Спартака команд 5-6 за титулы, которые по составу и по игре ничем не уступают Спартаку. Так что следующий сезон без титулов может оказаться последним и для Станковича, и для спортивного директора Амарала. Легко.
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