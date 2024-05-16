Штутгарт – Боруссия Менхенгладбах где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Штутгарт и Боруссия Менхенгладбах в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «МХП-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Штутгарт – Боруссия Менхенгладбах
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Боруссия Менхенгладбах: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Штутгарт
- Аугсбург – Штутгарт : 0 – 1
- Штутгарт – Бавария : 3 – 1
- Байер – Штутгарт : 2 – 2
- Вердер – Штутгарт : 2 – 1
- Штутгарт – Айнтрахт Ф : 3 – 0
Последние матчи Боруссия Менхенгладбах
- Боруссия М – Айнтрахт Ф : 1 – 1
- Вердер – Боруссия М : 2 – 2
- Боруссия М – Унион : 0 – 0
- Хоффенхайм – Боруссия М : 4 – 3
- Боруссия М – Боруссия Д : 1 – 2
Прогноз на матч Штутгарт – Боруссия Менхенгладбах
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