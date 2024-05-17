Палмер лучше всех в АПЛ использует явные голевые моменты, Нуньес – хуже всех
Коул Палмер демонстрирует лучшую реализацию явных голевых моментов в АПЛ.
Согласно подсчетам WhoScored, лучший бомбардир «Челси» забивает в 68% таких ситуаций. В тройку лучших также входят Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 63%) и Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», 61%).
Худшая реализация в лиге у нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса – 18%. Следом идут Бреннан Джонсон («Тоттенхэм») и Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») – по 24%.
Следует отметить, что учитывались только те футболисты, у которых возникало как минимум 15 явных возможностей забить.
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