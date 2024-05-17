Палмер лучше всех в АПЛ использует явные голевые моменты, Нуньес – хуже всех

Коул Палмер демонстрирует лучшую реализацию явных голевых моментов в АПЛ.

Согласно подсчетам WhoScored, лучший бомбардир « » забивает в 68% таких ситуаций. В тройку лучших также входят Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 63%) и (« », 61%).

Худшая реализация в лиге у нападающего « » Дарвина Нуньеса – 18%. Следом идут Бреннан Джонсон (« ») и Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») – по 24%.

Следует отметить, что учитывались только те футболисты, у которых возникало как минимум 15 явных возможностей забить.