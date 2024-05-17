Палмер лучше всех в АПЛ использует явные голевые моменты, Нуньес – хуже всех

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Кристал Пэлас Сон Хын Мин Жан-Филипп Матета Дарвин Нуньес Бреннан Джонсон Коул Палмер Расмус Хейлунд Футбол

Коул Палмер демонстрирует лучшую реализацию явных голевых моментов в АПЛ.

Согласно подсчетам WhoScored, лучший бомбардир «Челси» забивает в 68% таких ситуаций. В тройку лучших также входят Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 63%) и Жан-Филипп МатетаКристал Пэлас», 61%).

Худшая реализация в лиге у нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса – 18%. Следом идут Бреннан Джонсон («Тоттенхэм») и Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») – по 24%.

Следует отметить, что учитывались только те футболисты, у которых возникало как минимум 15 явных возможностей забить.

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21 комментарий
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Палмер это открытие сезона в АПЛ, чувак просто люто взлетел, особенно поражает, что он сделал это в кризисном Челси…
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Новость про Нуньеса, которая как бы и не новость
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Сон второй по реализации, но если бы он реализовал тот выход 1 на 1...
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Дарвинизм (Футбольный Термин) Система, при которой нападающий не реализует моменты, которые создает ему команда. Даже Кэролл, Ламберт и Лаллана столько не мазали
уже давно, после Евро-12, появился термин Kerzhakoved. Когда забить проще, чем не забить)
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А по Нико Джексону есть статистика?
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А по Нико Джексону есть статистика?
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Помню как то Уткин сказал про Роналдо Зубастика- он лучше всех в мире превращает 99% моменты в голы. Это талант
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Сон статистически перебирает голы всю карьеру. А Нуньес как раз идет вровень с xg своим
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Был бы Палмер вместо Нуньеса,то Ливерпуль уже 34-ому туру был бы чемпионом))))))Конечно люто не повезло Ливерпулю...
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Примерно месяцев 4-5 назад я написал, что Нуньес (как и Гакпо) это большое бегающее дерево. Теперь это доказано статистически. Не удивлен, если Клопп именно из-за этих двух "стволов" и хочет уйти - понял свою ошибку и признает свою вину в их приобретении.
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Вообще как такое могло с Пепом прокатить, как он мог такой бриллиант упустить… Либо Палмер был действительно не так хорош в Сити, либо Пеп не видел в одной команде и Фодена и Палмера, или просто напросто Палмер прибавил. Ну в таком кризисном Челси забить 22 гола и раздать десяток пасов это супер приобретение за 40 миллионов фунтов. Антони Мудрик Хаверц вместе взятые столько не забили
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Сон в каждом сезоне забивает 5-6 голов из ничего.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Дарвинизм (Футбольный Термин) Система, при которой нападающий не реализует моменты, которые создает ему команда. Даже Кэролл, Ламберт и Лаллана столько не мазали
Дарвин стал лучший игроком чемпа Португалии
Первым кто 10+10 выбил в сезоне

Но хейтеры на то и хейтеры чтобы нести чушь
У Дарвина 9 ассистов на Салаха
Сколько у Мадрика и Антони то?
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Дарвинизм (Футбольный Термин) Система, при которой нападающий не реализует моменты, которые создает ему команда. Даже Кэролл, Ламберт и Лаллана столько не мазали
Лаллана тут к чему вообще? Он никогда и не был нападающим. А при Клоппе играл отлично, пока не замучили травмы.
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Ответ pit4er
Сон второй по реализации, но если бы он реализовал тот выход 1 на 1...
То я бы проиграл деньги.А так спасибо что не забил
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