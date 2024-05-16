Мудрик не сыграет за «Челси» в последнем матче сезона. У вингера подозрение на сотрясение мозга
Михаил Мудрик не сыграет за «Челси» в последнем матче сезона.
В воскресенье «синие» примут «Борнмут» в 38-туре АПЛ. Вчера игрок получил травму головы в результате столкновения с Тариком Лэмпти по ходу победного матча с «Брайтоном» (2:1). Кристофер Нкунку заменил Мудрика на 42-й минуте встречи из-за подозрения на сотрясение мозга.
Позже футболист обратился к болельщикам в соцсетях.
«К сожалению, этот сезон для меня закончен. Спасибо за все ваши сообщения поддержки, я чувствую себя лучше.
Увидимся в следующем сезоне, «синие»! Это часть игры», – написал Мудрик.
Всего на счету 23-летнего футболиста 5 мячей и 2 результативных паса в 31 матче АПЛ в этом сезоне. Его статистику можно найти здесь.