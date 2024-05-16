Мудрик не сыграет за «Челси» в последнем матче сезона. У вингера подозрение на сотрясение мозга

Михаил Мудрик не сыграет за «Челси» в последнем матче сезона.

В воскресенье «синие» примут « » в 38-туре . Вчера игрок получил травму головы в результате столкновения с по ходу победного матча с « » (2:1). заменил на 42-й минуте встречи из-за подозрения на сотрясение мозга.

Позже футболист обратился к болельщикам в соцсетях.

«К сожалению, этот сезон для меня закончен. Спасибо за все ваши сообщения поддержки, я чувствую себя лучше.

Увидимся в следующем сезоне, «синие»! Это часть игры», – написал Мудрик.

Всего на счету 23-летнего футболиста 5 мячей и 2 результативных паса в 31 матче АПЛ в этом сезоне. Его статистику можно найти здесь.