Восковая фигура Мбаппе появится в музее мадам Тюссо в Берлине. Килиан посетил презентацию

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Восковая фигура Килиана Мбаппе появится в музее мадам Тюссо в Берлине.

В четверг футболист «ПСЖ» вместе с семьей посетил мероприятие в Париже, на котором была представлена восковая статуя. В присутствии нескольких журналистов нападающий снял накидку с фигуры, одетой в форму сборной Франции.

«Он больше похож на Килиана, чем я!» – пошутил Мбаппе при виде воскового двойника.

Отмечается, что подготовка экспоната потребовала четырех часов съемок, а также изучения строения лица и тела Мбаппе.

Вскоре фигуру доставят в Берлин.

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

4 комментария
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