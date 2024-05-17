Восковая фигура Мбаппе появится в музее мадам Тюссо в Берлине. Килиан посетил презентацию
Восковая фигура Килиана Мбаппе появится в музее мадам Тюссо в Берлине.
В четверг футболист «ПСЖ» вместе с семьей посетил мероприятие в Париже, на котором была представлена восковая статуя. В присутствии нескольких журналистов нападающий снял накидку с фигуры, одетой в форму сборной Франции.
«Он больше похож на Килиана, чем я!» – пошутил Мбаппе при виде воскового двойника.
Отмечается, что подготовка экспоната потребовала четырех часов съемок, а также изучения строения лица и тела Мбаппе.
Вскоре фигуру доставят в Берлин.
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе