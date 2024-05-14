Вольфсбург – Майнц где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Вольфсбург и Майнц в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Фольксваген-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вольфсбург – Майнц
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Вольфсбург
- Бавария – Вольфсбург : 2 – 0
- Вольфсбург – Дармштадт : 3 – 0
- Фрайбург – Вольфсбург : 1 – 2
- Вольфсбург – Бохум : 1 – 0
- РБ Лейпциг – Вольфсбург : 3 – 0
Последние матчи Майнц
- Майнц – Боруссия Д : 3 – 0
- Хайденхайм – Майнц : 1 – 1
- Майнц – Кельн : 1 – 1
- Фрайбург – Майнц : 1 – 1
- Майнц – Хоффенхайм : 4 – 1
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