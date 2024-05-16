Глава АПЛ Мастерс поедет на игру «Арсенала» в последнем туре. Так ему не придется вручать трофей «Сити», обвиняемому в 115 нарушениях ФФП

Глава АПЛ не захотел присутствовать на матче «Манчестер Сити» в 38-м туре.

Ричард Мастерс принял решение отправиться на игру « » с « », хотя перед заключительным игровым днем чемпионата лидируют именно «горожане».

Таким образом руководитель Премьер-лиги сможет избежать потенциальной необходимости снова вручать трофей « », который обвиняется лигой в 115 нарушениях финансовых правил.

В прошлом сезоне Мастерс присутствовал на «Этихаде», когда команда из Манчестера оформляла чемпионство.