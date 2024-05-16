Глава АПЛ Мастерс поедет на игру «Арсенала» в последнем туре. Так ему не придется вручать трофей «Сити», обвиняемому в 115 нарушениях ФФП

Теги Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ричард Мастерс Футбол

Глава АПЛ не захотел присутствовать на матче «Манчестер Сити» в 38-м туре.

Ричард Мастерс принял решение отправиться на игру «Арсенала» с «Эвертоном», хотя перед заключительным игровым днем чемпионата лидируют именно «горожане».

Таким образом руководитель Премьер-лиги сможет избежать потенциальной необходимости снова вручать трофей «Ман Сити», который обвиняется лигой в 115 нарушениях финансовых правил.

В прошлом сезоне Мастерс присутствовал на «Этихаде», когда команда из Манчестера оформляла чемпионство.

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7 комментариев
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Позорище в принципе , что команда которая нарушила 115 пунктов ффп играет в лиге , а не гниёт в 3 чемпионате
+14
-3
+11
Ответ Asl Ali
Позорище в принципе , что команда которая нарушила 115 пунктов ффп играет в лиге , а не гниёт в 3 чемпионате
Ну так пусть докажут хоть один. Тебя тоже могут обвинить в 115 эпизодах, это не значит, что сразу надо начинать гнить в тюрьме. Чисто медийная история с этим заголовком. Даже британцы ее повторяют (матч с ТТХ смотрел в Белеке с фанатами Арсенала)
+5
-3
+2
Ответ Андрей Катков
Ну так пусть докажут хоть один. Тебя тоже могут обвинить в 115 эпизодах, это не значит, что сразу надо начинать гнить в тюрьме. Чисто медийная история с этим заголовком. Даже британцы ее повторяют (матч с ТТХ смотрел в Белеке с фанатами Арсенала)
Напомню что Менди из сити обвиняли в более чем 10 случаях изнасилования, а по итогу он полностью оправдан)))
+1
0
+1
все правильно, ФК 115 могут и болбои наградить
+1
-1
0
Все все понимают
0
0
0
Ответ Андрей Катков
Ну так пусть докажут хоть один. Тебя тоже могут обвинить в 115 эпизодах, это не значит, что сразу надо начинать гнить в тюрьме. Чисто медийная история с этим заголовком. Даже британцы ее повторяют (матч с ТТХ смотрел в Белеке с фанатами Арсенала)
Согласен, призумция невиновности.😎😎😎
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