Глава АПЛ Мастерс поедет на игру «Арсенала» в последнем туре. Так ему не придется вручать трофей «Сити», обвиняемому в 115 нарушениях ФФП
Глава АПЛ не захотел присутствовать на матче «Манчестер Сити» в 38-м туре.
Ричард Мастерс принял решение отправиться на игру «Арсенала» с «Эвертоном», хотя перед заключительным игровым днем чемпионата лидируют именно «горожане».
Таким образом руководитель Премьер-лиги сможет избежать потенциальной необходимости снова вручать трофей «Ман Сити», который обвиняется лигой в 115 нарушениях финансовых правил.
В прошлом сезоне Мастерс присутствовал на «Этихаде», когда команда из Манчестера оформляла чемпионство.