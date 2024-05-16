Гатти с шарфом «Я ненавижу «Интер» праздновал победу «Юве» в Кубке Италии. Матерацци отреагировал: «Лучше один год в роли львов, чем сто – в роли котов»

Марко Матерацци ответил на оскорбление Федерико Гатти в адрес «Интера».

Команда Массимилиано Аллегри одолела «Аталанту» (1:0) в финале Кубка Италии и завоевала первый трофей с 2021 года.

Игрок туринцев праздновал победу с шарфом, на котором была надпись: «Я ненавижу « ».

Экс-защитник «Интера» в соцсетях прокомментировал поступок Гатти следующим образом: «Лучше один год в роли львов, чем сто – в роли котов».

Отметим, что фамилия Gatti с итальянского на русский язык буквально переводится как «коты».