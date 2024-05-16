Гатти с шарфом «Я ненавижу «Интер» праздновал победу «Юве» в Кубке Италии. Матерацци отреагировал: «Лучше один год в роли львов, чем сто – в роли котов»

Теги Интер Марко Матерацци Ювентус серия А Италия Кубок Италии Федерико Гатти Футбол

Марко Матерацци ответил на оскорбление Федерико Гатти в адрес «Интера».

Команда Массимилиано Аллегри одолела «Аталанту» (1:0) в финале Кубка Италии и завоевала первый трофей с 2021 года. 

Игрок туринцев Федерико Гатти праздновал победу с шарфом, на котором была надпись: «Я ненавижу «Интер». 

Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци в соцсетях прокомментировал поступок Гатти следующим образом: «Лучше один год в роли львов, чем сто – в роли котов».

Отметим, что фамилия Gatti с итальянского на русский язык буквально переводится как «коты».

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17 комментариев
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Матерацци бы подошел другой слоган- можно побыть разок гиеной и подставить льва для результата. Точка
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Ну это в золотой фонд пацанских цитат)
+13
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+10
Ответ Этот Райола хочет денег
Матерацци бы подошел другой слоган- можно побыть разок гиеной и подставить льва для результата. Точка
Этот «лев» до Матерацци нормально так «гиенил», вспыхивая по карьере с нуля, так что грех было не воспользоваться психической нестабильностью. А Марко помимо кубка ЧМ, который он приблизил своим голом и той КК, ещё и требл забирал, как бы любители «пацанской» истерики не выставляли его «одноразовым» игроком🤓
+25
-16
+9
Ответ k0nk1st@d0r
Он и есть одноразовый. Обычный провокатор, коих тысячи. Как игрок ничем не запомнился кроме стычки с Зиданом
Плохо ты футбол смотрел если ничем не запомнился кроме этого. Гол в финале ЧМ это тебе что шутка?
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+5
Ответ Digart
Комментарий удален модератором
Почему твой коммент еще не в инсте у Стэтхема ?
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0
+5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Этот «лев» до Матерацци нормально так «гиенил», вспыхивая по карьере с нуля, так что грех было не воспользоваться психической нестабильностью. А Марко помимо кубка ЧМ, который он приблизил своим голом и той КК, ещё и требл забирал, как бы любители «пацанской» истерики не выставляли его «одноразовым» игроком🤓
мне кажется, что через лет 50, о Зидане будут помнить как об одном из величайших футболистов (и, к тому времени, возможно, тренеров, хотя и так 3 ЛЧ подряд это значимое достижение), а Матерацци так и запомнится провокатором, которого боднул великий Зидан. Даже несмотря на ЧМ и требл
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вот только на котиков не надо гнать
+2
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матерацци больше гиена чем лев
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Ответ не базарь на Тарасенко
Плохо ты футбол смотрел если ничем не запомнился кроме этого. Гол в финале ЧМ это тебе что шутка?
Ну все, глоры Принтера подтянулись😁
Для меня он был нолем, нолем и останется.
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Комментарий удален модератором
К слову Гатти же автор единственного мяча в последнем дерби Италии, но есть нюанс...)
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да, мы видели, как ты ненавидишь Интер, аж в очной игре в свои забил :))
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чем ему коты не угодили?
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