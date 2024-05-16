Хайденхайм – Кельн где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Хайденхайм и Кельн в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Войт-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Хайденхайм – Кельн
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Хайденхайм
- Фрайбург – Хайденхайм : 1 – 1
- Хайденхайм – Майнц : 1 – 1
- Дармштадт – Хайденхайм : 0 – 1
- Хайденхайм – РБ Лейпциг : 1 – 2
- Бохум – Хайденхайм : 1 – 1
Последние матчи Кельн
- Кельн – Унион : 3 – 2
- Кельн – Фрайбург : 0 – 0
- Майнц – Кельн : 1 – 1
- Кельн – Дармштадт : 0 – 2
- Бавария – Кельн : 2 – 0
Прогноз на матч Хайденхайм – Кельн
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