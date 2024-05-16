Хайденхайм – Кельн где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 18 мая

Теги бундеслига Германия Кельн Хайденхайм Футбол

В субботу, 18 мая, сыграют Хайденхайм и Кельн в 34 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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Во сколько играют Хайденхайм – Кельн

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Хайденхайм: все новости

Кельн: все новости

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Прогноз на матч Хайденхайм – Кельн

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