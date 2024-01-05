Экс-судья Итурральде о пенальти «Барсы» на 93-й минуте: «Можно свистнуть, но это не безоговорочная истина. Иногда игроки просто задевают соперника руками, не толкая»

Теги Барселона Ла Лига судьи Лас-Пальмас Эдуардо Итурральде Гонсалес Илкай Гюндоган Дэйли Синкгравен Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал пенальти за фол на Илкае Гюндогане.

В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:1). Победный гол забил Илкай Гюндоган на 93-й минуте – он реализовал пенальти, назначенный за фол Дэйли Синкгравена, который был удален с поля.

«По-моему, такой пенальти можно свистнуть, но это не безоговорочная истина. Я прекрасно понимаю, что иногда игроки просто задевают [соперника] руками, не толкая, когда у них нет сил.

В этом эпизоде очевидно, что защитник сильно рискует, убирая руки за спину во время борьбы. Красная карточка при назначении такого пенальти очевидна.

В таких играх невозможно объяснить судье причины, по которым он должен принять то или иное решение», – сказал бывший арбитр.

Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже выпали из четверки

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34 комментария
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Ответ Эркинбек Апаканов
Пенальти был чем не был. Но как же барса мёртвая была. 12 офсайдов за матч 🤦‍♂️
С каких пор количество офсайдов это критерий качества игры? "Мертвая" Барса насоздавала и забила больше, чем великий Реал за день до этого. Причем Барса играла с более сильной командой и в гостях.
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Пенальти был чем не был. Но как же барса мёртвая была. 12 офсайдов за матч 🤦‍♂️
+13
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Ответ Инна Банюк
как эти рычажные надоели со своим недофутболом. просто позорище
Вас никто не заставляет смотреть и тем более как-то комментировать, проходите мимо...
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Ответ Tristan...
Не может такого быть. Нам тут маргариновые эксперты рассказывали, что за подобный фол (фол последней надежды в миллиметрах от пустых ворот), судья назначит пенку и удалит только в том случае, если его купили
А разве это не вы с пеной у рта орали что пенальти в матче Реала и Юве не было? Разве это не визг из котолонии носился по миру, типа данного контакта не достаточно чтоб игрок упал, но вот читаешь ваши комментарии, и оказывается что достаточно… как так то?
В одном случае Васкес симулянт, потому что упал от контакта, а в другом все в нормально. Лицемерие да и только, и я знаю твой следующий комментарий, по типу причем тут матч Реала и Юве, так вот а причем тут маргариновые под данной новостью ?
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Ответ фк кабинет
Даже ручной судья Барсы говорит,что пенальти придумал судья😂
Сударь, Вам бы зрение проверить...
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Ответ Эркинбек Апаканов
Свисток как раз таки ваш))) .
какой наш. ты кто вообще?
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Непонимаю сливочных,чего опасаетесь барса в этом году очень слаба вряд ли конкурирует с мадридом. Или у вас комплексы перед барсой за столько лет ?
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"В этом эпизоде очевидно, что защитник сильно рискует, убирая руки за спину во время борьбы"

Может всё-таки "не убирая"?
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Руку если положил-это уже повод для наказания по современным трактовкам. Но скажу честно я не люблю все эти современные правила,милиметровые офсайды и прочее. В 00х футбол был гораздо зрелищней и интересней. Вы только гляньте как играли топовые защитники тех времен (Мальдини,Карлос,Неста). Они рубили так,будто они копы,задерживающие преступников. И соперники не валялись как сейчас даже от такого,а сейчас стало нормой падать от каждого касания пальцем и лежать симулировать как эпилептик. Это не норма имхо.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Пенальти был чем не был. Но как же барса мёртвая была. 12 офсайдов за матч 🤦‍♂️
16 офсайдов! но тут дело не в офсайдах а в том как играла Барса. сыгралa так же как и арги против арабов на ЧМ, тогда кстати и у аргов 3 гола отменили из за миллиметровых офсайдов. не знаю, кому как но мне лично не зашел, это не то что должeн играть топ клуб против середняка. должны были в позиционной атаке с быстрым пасами зажать сопереника а не дальними пробросами.. у других команд в осенью бывает эксперименты а с января уже делает ставку на один стиль/состав а у Хави до сих пор еще не понятен кто основной, и как они пытаются играть на постоянной основе, вчера был хаос в игре, не контролируемый хаос... гол забили после двух отскоков, а вторую - с пенки.. да, давили весь матч особенно во втором тайме, но с голами повезло.. еще заметил, у Барсы игроки просто мучаются на поле, играют со страхом за результат.. с этим надо что то сделать! Хави пока ни по тактике ни по мотивации не выделяется. его нахваленный прессинг рушился как только в центре нет игрок(Гави) который пашет за двоих и троих. посмотрел стату, больше отборов в среднем за 90 минут гави лидер среди полузащитников в 3.0, что на уровне пикового Канте кстати
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Ответ TAGAY
16 офсайдов! но тут дело не в офсайдах а в том как играла Барса. сыгралa так же как и арги против арабов на ЧМ, тогда кстати и у аргов 3 гола отменили из за миллиметровых офсайдов. не знаю, кому как но мне лично не зашел, это не то что должeн играть топ клуб против середняка. должны были в позиционной атаке с быстрым пасами зажать сопереника а не дальними пробросами.. у других команд в осенью бывает эксперименты а с января уже делает ставку на один стиль/состав а у Хави до сих пор еще не понятен кто основной, и как они пытаются играть на постоянной основе, вчера был хаос в игре, не контролируемый хаос... гол забили после двух отскоков, а вторую - с пенки.. да, давили весь матч особенно во втором тайме, но с голами повезло.. еще заметил, у Барсы игроки просто мучаются на поле, играют со страхом за результат.. с этим надо что то сделать! Хави пока ни по тактике ни по мотивации не выделяется. его нахваленный прессинг рушился как только в центре нет игрок(Гави) который пашет за двоих и троих. посмотрел стату, больше отборов в среднем за 90 минут гави лидер среди полузащитников в 3.0, что на уровне пикового Канте кстати
У Лас-Пальмаса экстремально высокая линия защиты, а защитники не бог весть какие. Поэтому вполне себе нормальный был план перекидывать их прессинг такими вот забросами. Реализовывать нужно было эти выходы, вот и все. А так ты сам ответил про причины неуверенной игры. Не может команда играть без ключевых игроков как Гави, Педри, Тер Штегена и Канселу так же уверенно, как с ними. И ни одна другая команда бы не смогла. Даже Ман Сити без Родри валится.
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Ответ adekVatt
А разве это не вы с пеной у рта орали что пенальти в матче Реала и Юве не было? Разве это не визг из котолонии носился по миру, типа данного контакта не достаточно чтоб игрок упал, но вот читаешь ваши комментарии, и оказывается что достаточно… как так то? В одном случае Васкес симулянт, потому что упал от контакта, а в другом все в нормально. Лицемерие да и только, и я знаю твой следующий комментарий, по типу причем тут матч Реала и Юве, так вот а причем тут маргариновые под данной новостью ?
У Васкеса был 100% момент, а у турка вчера левак, он и до мяча бы не дотянулся))
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Ответ adekVatt
А разве это не вы с пеной у рта орали что пенальти в матче Реала и Юве не было? Разве это не визг из котолонии носился по миру, типа данного контакта не достаточно чтоб игрок упал, но вот читаешь ваши комментарии, и оказывается что достаточно… как так то? В одном случае Васкес симулянт, потому что упал от контакта, а в другом все в нормально. Лицемерие да и только, и я знаю твой следующий комментарий, по типу причем тут матч Реала и Юве, так вот а причем тут маргариновые под данной новостью ?
Ну а что вы хотели. Скотолония во всей красе
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Ответ человек-муравей человек-физрук
какой наш. ты кто вообще?
А ты ?
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Ответ человек-муравей человек-физрук
если мадридский свисток сказал что пенальти был значит он точно был. да адекватные люди и так видели что Гунду толкали. причем в воздухе. двумя руками. каой может быть спор?
Легенда Бчк, но чел утверждает что он мадридский😀😀! Хочется напомнить, что этот рефери больше всех ошибался против Реала, что Реал выступал против назначения данного арбитра на матчи Реала! Но чел утверждает что он мадридский
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Ответ Moscwow
Гюндоган чуть не улетел на верхний ярус трибун, после того, как его погладили по спине. Конечно, это пенальти
Гюндоган подпрыгнул в метре от лицевой, а после толчка приземлился за полем...
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