Экс-судья Итурральде о пенальти «Барсы» на 93-й минуте: «Можно свистнуть, но это не безоговорочная истина. Иногда игроки просто задевают соперника руками, не толкая»
Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал пенальти за фол на Илкае Гюндогане.
В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:1). Победный гол забил Илкай Гюндоган на 93-й минуте – он реализовал пенальти, назначенный за фол Дэйли Синкгравена, который был удален с поля.
«По-моему, такой пенальти можно свистнуть, но это не безоговорочная истина. Я прекрасно понимаю, что иногда игроки просто задевают [соперника] руками, не толкая, когда у них нет сил.
В этом эпизоде очевидно, что защитник сильно рискует, убирая руки за спину во время борьбы. Красная карточка при назначении такого пенальти очевидна.
В таких играх невозможно объяснить судье причины, по которым он должен принять то или иное решение», – сказал бывший арбитр.
Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже выпали из четверки
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
В одном случае Васкес симулянт, потому что упал от контакта, а в другом все в нормально. Лицемерие да и только, и я знаю твой следующий комментарий, по типу причем тут матч Реала и Юве, так вот а причем тут маргариновые под данной новостью ?
Может всё-таки "не убирая"?