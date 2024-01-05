Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал пенальти за фол на Илкае Гюндогане.

В матче 19-го тура « » обыграла « » (2:1). Победный гол забил на 93-й минуте – он реализовал пенальти, назначенный за фол , который был удален с поля.

«По-моему, такой пенальти можно свистнуть, но это не безоговорочная истина. Я прекрасно понимаю, что иногда игроки просто задевают [соперника] руками, не толкая, когда у них нет сил.

В этом эпизоде очевидно, что защитник сильно рискует, убирая руки за спину во время борьбы. Красная карточка при назначении такого пенальти очевидна.

В таких играх невозможно объяснить судье причины, по которым он должен принять то или иное решение», – сказал бывший арбитр.

Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже выпали из четверки

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