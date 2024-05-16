«Альмерия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Барселона» сыграет в гостях с «Альмерией» в 36-м туре Ла Лиги.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги