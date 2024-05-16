«Альмерия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Барселона» сыграет в гостях с «Альмерией» в 36-м туре Ла Лиги.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Окко.
- Дата проведения
- 16 мая, 22.30, «Медитерранео»
Хотя в этом сезоне они засунули по 2 гола Реалу, Барсе, Атлетико и Сосьедаду.. Причем Реал и Барса победу вырывали только в концовке встречи. Также разок отобрали очки у Жироны..
Очень солидное реноме для последней строчки таблицы..