«Альмерия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Теги Барселона Ла Лига Альмерия онлайны Футбол

«Барселона» сыграет в гостях с «Альмерией» в 36-м туре Ла Лиги.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Альмерия – Барселона
Дата проведения
16 мая, 22.30, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Всего 17 очков у Альмерии..
Хотя в этом сезоне они засунули по 2 гола Реалу, Барсе, Атлетико и Сосьедаду.. Причем Реал и Барса победу вырывали только в концовке встречи. Также разок отобрали очки у Жироны..

Очень солидное реноме для последней строчки таблицы..
+2
-1
+1
Ждём красивую игру от Барселоны и конечно победу . Пусть матч пройдёт без травм и понравится зрителям . Всем хорошего настроения и солнечного дня !
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий