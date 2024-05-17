Хави выиграл 69 из 100 матчей в Ла Лиге во главе «Барсы». Больше побед было только у Гвардиолы и Энрике

Хави выиграл 69% матчей в Ла Лиге на данный момент.

Сегодня « » под его руководством обыграла «Альмерию» в 36-м туре – 2:0.

Это был 100-й матч испанца на посту главного тренера «блауграны». За это время команда одержала 69 побед, 16 раз сыграла вничью, потерпела 15 поражений, общий счет – 193:86.

Больше побед в первых 100 играх в чемпионате одержали только (79) и (75).