Хави выиграл 69 из 100 матчей в Ла Лиге во главе «Барсы». Больше побед было только у Гвардиолы и Энрике

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Пеп Гвардиола Луис Энрике Футбол

Хави выиграл 69% матчей в Ла Лиге на данный момент.

Сегодня «Барселона» под его руководством обыграла «Альмерию» в 36-м туре – 2:0.

Это был 100-й матч испанца на посту главного тренера «блауграны». За это время команда одержала 69 побед, 16 раз сыграла вничью, потерпела 15 поражений, общий счет – 193:86.

Больше побед в первых 100 играх в чемпионате одержали только Пеп Гвардиола (79) и Луис Энрике (75).

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10 комментариев
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Вполне неплохая статистика👍
+10
-1
+9
Без пиковых Месси, Чави, Иньесты, Алвеса, Альбы, Пуйоля, Суареса, Неймара и других
+6
0
+6
Ответ rigobersong
Учитывая в какик условия он приходил и то как судят Барселону это феноменальная статистика:)) Там побед 10 можно смело прибавлять, т.к. в матчах с Хетафе, Гранадой, реалом только в этом сезоне украли победы:)
Ну заплачь!!!
+1
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+1
Ответ Человек1991
Честно говоря в этом сезоне у Барселоны украли 4-5 побед, так что Хави рядом с Энрике и Гвардиолой.
А подарили 15)))
+1
0
+1
Честно говоря в этом сезоне у Барселоны украли 4-5 побед, так что Хави рядом с Энрике и Гвардиолой.
+7
-7
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Разве у Серра Ферера не больше было?
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Ответ Tristan...
Без пиковых Месси, Чави, Иньесты, Алвеса, Альбы, Пуйоля, Суареса, Неймара и других
За-то есть Роке которого ни одна команда из первой десятки в основе не выпустит и Фати который в Брайтоне 3 раза в основе вышел за весь сезон.

По факту из топов сейчас только Гюндоган, Де Йонг и 16-летний Ямаль где-то рядом
+1
-1
0
Ответ Алксандр Гадюшкин
За-то есть Роке которого ни одна команда из первой десятки в основе не выпустит и Фати который в Брайтоне 3 раза в основе вышел за весь сезон. По факту из топов сейчас только Гюндоган, Де Йонг и 16-летний Ямаль где-то рядом
как можно забыть лёву? он первый в команде по рейтингу whoscored. или ты из обиженных орков?
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