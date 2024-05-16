Капитан «Челси» Джеймс дисквалифицирован на 4 матча АПЛ за удар Жоао Педро ногой

Рис Джеймс пропустит остаток сезона.

Как передает Evening Standard, капитан « » дисквалифицирован на четыре матча АПЛ. Он не сможет сыграть с «Борнмутом» 19 мая и не примет участия в первых трех играх следующего чемпионата.

Защитник получил красную карточку в конце матча с « » 15 мая. Лежа на газоне, англичанин ударил ногой форварда .

Изначально футболисту грозило трехматчевое отстранение, но срок был увеличен из-за того, что в ноябре он уже был удален в игре с «Ньюкаслом».

В текущем сезоне сыграл в 10 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.