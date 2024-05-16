Капитан «Челси» Джеймс дисквалифицирован на 4 матча АПЛ за удар Жоао Педро ногой

Теги Челси премьер-лига Англия дисквалификации Брайтон Рис Джеймс Жоао Педро Жезус Футбол

Рис Джеймс пропустит остаток сезона.

Как передает Evening Standard, капитан «Челси» дисквалифицирован на четыре матча АПЛ. Он не сможет сыграть с «Борнмутом» 19 мая и не примет участия в первых трех играх следующего чемпионата.

Защитник получил красную карточку в конце матча с «Брайтоном» 15 мая. Лежа на газоне, англичанин ударил ногой форварда Жоао Педро Жезуса.

Изначально футболисту грозило трехматчевое отстранение, но срок был увеличен из-за того, что в ноябре он уже был удален в игре с «Ньюкаслом».

В текущем сезоне Джеймс сыграл в АПЛ 10 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Просто мудак!
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Ахахаха, воо это капитан команды. Половину сезона травмирован, даже больше, а остальную часть - дисквалификация у него.
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